Futuro de Ganso no Fluminense mobiliza torcedores: 'Infelizmente'

O Fluminense decidiu liberar o meia Paulo Henrique Ganso. A decisão se tornou pública por meio de uma nota oficial do clube das Laranjeiras, que não irá relacionar o jogador para os próximos jogos. O contrato do jogador com o Tricolor vai até o fim deste ano e não seria renovado, como antecipado pelo Lance! no mês passado.

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O clima de despedida do camisa 10 mobilizou os torcedores do Fluminense nas redes sociais. A grande maioria aproveitou o momento para agradecer a passagem do jogador. Ganso defendeu as cores verde, branco e grená nos últimos oito anos e foi destaque da equipe campeã da Libertadores de 2023.

Além dos torcedores do Tricolor carioca, adeptos de outros clubes nacionais também repercutiram a eminente saída do jogador. As manifestações pediram a contratação do atleta. Veja a repercussão abaixo:

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Ganso em ação pelo Fluminense contra o Nova Iguaçu (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

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Detalhes da despedida de Ganso no Fluminense

Texto por: Pedro Brandão

O camisa 10 conversou com a diretoria do Flu no início desta semana, informando o interesse de outro clube na sua contratação. Ganso poderia assinar um pré-contrato na janela do meio do ano e deixar o Fluminense no fim da temporada. As partes, no entanto, concordaram em encerrar o vínculo já neste momento após o meia concretizar o negócio com o clube interessado. A tendência é por uma rescisão amigável.

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