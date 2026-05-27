Saúl sofre fisicamente, vira dúvida e diz abrir mão de férias no Flamengo

O meia Saúl Ñíguez afirmou que abrirá mão das férias no Flamengo para aprimorar a condição física antes da intertemporada. O jogador reconheceu que ainda está abaixo do nível esperado e revelou dificuldades para suportar a sequência de jogos neste início de retorno aos gramados após cirurgia no tornozelo esquerdo.

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O Rubro-Negro entra em campo no próximo sábado (30), contra o Coritiba, no Maracanã, na última partida antes da pausa para a Copa do Mundo. Depois, o elenco receberá férias antes de uma intertemporada no exterior. Saúl, porém, pretende usar o período para treinamento e recuperação.

— Ainda não sei quanto tempo teremos, mas sei que tenho que trabalhar, voltar para estar na melhor condição física, que o tendão fique bem. Então, vou ficar sem férias. Fisicamente ainda me falta muito, desde 18 de dezembro não jogava muitos jogos. Outro dia joguei contra o Athletico-PR no gramado artificial e sofri muito, mas a equipe precisava de mim. Hoje (terça), igual, ontem (segunda) não sabia se poderia jogar pelas dores, mas acordei melhor e tive oportunidade de jogar, de correr minutos, e pouco a pouco, tentar pôr coisas difíceis. Espero a cada volta estar fisicamente bem e poder competir de igual com os companheiros — declarou o meio-campista.

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O espanhol foi titular na vitória por 3 a 0 sobre o Cusco, pela Libertadores, na última terça-feira (26), no Maracanã. Ele deixou o campo mancando aos 24 minutos do segundo tempo após sofrer um pisão no tornozelo operado recentemente e virou dúvida para o confronto diante do Coritiba. Após a partida, comentou o lance e afirmou que ainda sente dores na região.

— Não sei por que foi justamente o tendão operado, onde está a cicatriz, onde tenho dor. Vamos ver como tratamos.

Saúl foi submetido a cirurgia no tornozelo esquerdo em janeiro deste ano. O retorno aconteceu no dia 16 de abril, contra o Independiente Medellín. Desde então, o espanhol soma oito partidas pelo Flamengo na temporada e uma assistência, justamente na partida em que voltou aos gramados.

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Saúl em ação pelo Flamengo contra o Cusco pela Libertadores (Foto: Adirano Fontes / Flamengo)

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