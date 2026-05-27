Botafogo vence o Caracas e confirma melhor campanha na Copa Sul-Americana; dê suas notas
Sorteio do mata-mata será realizado nesta sexa-feira (29); Glorioso aguarda nas oitavas de final
- Matéria
- Mais Notícias
Ninguém segura o Botafogo na Copa Sul-Americana. Na noite desta quarta-feira (27), no Estádio Olímpico de la UCV, na Venezuela, o Glorioso venceu o Caracas (VEN) de virada pelo placar de 3 a 1 e carimbou a melhor campanha na fase de grupos da competição continental. Chris Ramos, Kauan Toledo e Correa marcaram para o Alvinegro.
+ Botafogo sofre o quarto transfer ban, desta vez por dívida na compra de Artur
+ Botafogo anuncia saída do diretor Alessandro Brito
Com o resultado, o Glorioso foi a 16 pontos no Grupo E e agora aguarda pelo sorteio, na sexta-feira (29), para conhecer seu adversário nas oitavas de final. A equipe vira a chave e foca no duelo com o Bahia, no sábado (30), fora de casa, pelo Brasileirão, o último antes da pausa para a Data Fifa.
Caracas x Botafogo: como foi o jogo?
Botafogo frágil
Foi uma exibição muito ruim dos comandados de Franclim Carvalho na primeira etapa. O time, muito modificado na escalação do português, que optou por 11 inicial alternativo, não performou e preocupou muito. Defensivamente desorganizado, o Botafogo viu o Caracas chegar bem em transição e, na bola parada, abrir o placar com La Mantía aos 35 minutos.
Novo roteiro e chances aproveitadas
As mudanças promovidas deram nova cara ao Botafogo, principalmente com Medina e Matheus Martins em campo. O time ganhou em velocidade e qualidade, passou a assustar o Caracas e não demorou para reagir. Quando achou o caminho para o empate com Chris Ramos, manteve o ritmo, pressionou e virou o placar aos 25 minutos do segundo tempo com Kauan Toledo, que acabara de entrar.
Já nos acréscimos, Correa, que havia dado as duas assistências, completou para o fundo da rede após passe de Toledo. O Botafogo fechou a fase de grupos com estilo, com um belo 3 a 1, e terá vantagem de decidir o mata-mata da Sul-Americana no Nilton Santos até a semifinal, caso avance.
💸 Aposte nos jogos do Botafogo!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
Aos 25 da segunda etapa, o Caracas reclamou de falta de Matheus Martins, mas o árbitro assinalou vantagem ao Botafogo por entender que, antes, o atacante do Glorioso havia sido calçado. A jogada se desenrolou pela esquerda, e Correa rolou para o meio encontrando Kauan Toledo, que desviou para virar o placar no Estádio Olímpico de la UCV.
Deram aula 🏅
Joaquín Correa, ainda que tenha se apresentado abaixo do esperado no primeiro tempo, comandou na segunda etapa. O argentino participou com assistências no primeiro e segundo gols, e marcou nos acréscimos o terceiro do Glorioso na partida. Vale mencionar a importância de Cristian Medina, que entrou após o intervalo no lugar de Wallace Davi e dominou o meio-campo.
Ficou abaixo 📉
Foi uma apresentação muito ruim do lateral-direito Vitinho, que já vê sua posição ameaçada. Ele, amarelado, foi substituído ainda no intervalo pelo jovem Kadu, oriundo do sub-20.
⚫ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
Dê suas notas aos jogadores do Botafogo:
✅ FICHA TÉCNICA
CARACAS (VEN) 1 X 3 BOTAFOGO
COPA SUL-AMERICANA - 6ª RODADA
📅 Data e horário: quarta-feira, 27 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Olímpico de la UCV, Caracas (VEN)
🟨 Arbitragem: Carlos Betancur (COL)
🚩 Assistentes: Miguel Roldan (COL) e Mary Blanco (COL)
🖥️ VAR: Ricardo Garcia (COL)
Gols: La Mantía 35'/1ºT (CFC); Chris Ramos 15'/2ºT Kauan Toledo 25'/2ºT e Correa 46'/2ºT (BOT)
Cartões amarelos: Fereira e Mago (CFC); Vitinho, Wallace Davi e Matheus Martins (BOT)
⚽ ESCALAÇÕES
CARACAS (Técnico: Henry Meléndez)
Wuilker Benítez (Vegas); Daniel Fereira, Quintero (La Mantía), Rubert Mago e Yendis; Larotonda, Irving Gudiño, Wilfred Correa (Márquez) e Covea; Robert Hernández (Chris Martínez) e Adrián Fernández (González).
BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)
Raúl, Vitinho (Kadu), Ythallo, Justino e Marçal; Wallace Davi (Medina), Edenilson (Caio Valle) e Santi Rodríguez; Correa, Jordan Barrera (Matheus Martins) e Chris Ramos (Kauan Toledo).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias