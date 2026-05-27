Vasco vence por 3 a 0, se classifica na Sula, mas é vaiado após o apito final; dê suas notas
Com o resultado, a equipe se classificou em segundo do grupo na Sul-Americana
O Vasco venceu o Barracas Central com autoridade por 3 a 0 na noite desta quarta-feira (27), em São Januário, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. No triunfo, Adson marcou duas vezes e Johan Rojas fechou o placar. Com o resultado e a vitória do Olimpia sobre o Audax Italiano, o Cruz-Maltino se classificou no segundo lugar do Grupo G.
Como foi Vasco x Barracas?
Vasco encaminha vitória no primeiro tempo
Pouco mais de três mil torcedores foram a São Januário e não atenderam à campanha de público zero promovida pelas organizadas. Ainda durante o aquecimento, a equipe foi alvo de muitas vaias por conta das atuações recentes. Como era esperado, o Vasco iniciou o confronto com amplo domínio da posse de bola, mas encontrava dificuldades para transformar a superioridade em chances claras de gol. O Cruz-Maltino só conseguiu abrir o placar aos 31 minutos. Thiago Mendes finalizou, a bola sobrou na entrada da área para Adson, que bateu colocado para inaugurar o marcador, Logo na sequência, o jogo ficou ainda mais favorável para o time da casa com a expulsão de Rodrigo Insúa — um dos principais jogadores do Barracas Central e filho do técnico Roberto Insúa — por uma entrada forte em Adson. Já nos acréscimos da primeira etapa, Tchê Tchê, improvisado na lateral direita, cruzou para a área. A defesa argentina afastou mal, e novamente Adson apareceu livre para ampliar o placar e marcar o segundo gol vascaíno. Mesmo com a vantagem construída antes do intervalo, os torcedores se dividiram entre aplausos e novas vaias, ainda demonstrando insatisfação com o desempenho recente da equipe.
Segundo tempo
Com superioridade numérica em campo, o Vasco não precisou fazer grande esforço para administrar o resultado. Logo aos nove minutos do segundo tempo, Rojas invadiu a área pela direita e marcou o terceiro gol da vitória cruz-maltina. A equipe ainda teve a chance de ampliar em cobrança de pênalti, mas Brenner desperdiçou a oportunidade, aumentando as críticas da torcida ao atacante, que já vinha sendo vaiado durante a partida. Apesar da vitória, o clima em São Januário seguiu de insatisfação. Após o apito final, a torcida cruz-maltina voltou a vaiar a equipe por conta das atuações recentes.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
A expulsão de Rodrigo Insúa incapacitou a equipe do Barracas de qualquer tipo de reação na partida. O Cruz-Maltino dominava as ações do jogo e, com um atleta a mais em campo, não encontrou dificuldades para administrar o resultado.
Deu aula 🏅
Autor dos gols da primeira etapa, Adson foi o destaque da partida. O atacante chegou ao seu terceiro gol na competição continental.
Não vou ver isso sozinho 😱
Apesar da ótima partida, Adson se embolou com a bola e saiu pela linha de fundo sozinho no começo da segunda etapa.
Ficou abaixo 📉
Mais uma vez, Brenner, que entrou no decorrer da partida, não conseguiu corresponder dentro de campo e voltou a ser alvo de críticas da torcida. Apesar do ambiente de pressão, o atacante chegou a ter o nome gritado em apoio no momento em que pegou a bola para cobrar o pênalti. No entanto, após desperdiçar a cobrança, as vaias voltaram a ecoar no estádio.
Dê suas notas para os jogadores do Vasco!
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X BARRACAS CENTRAL
SUL-AMERICANA - 6ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 27 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: São Januário
🟨 Árbitro: Esteban Ostojich (URU)
🚩 Assistentes: Martin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)
🖥️ VAR: Christian Ferreyra (URU)
⚽ Gols: 2x Adson (VAS) e Rojas (VAS)
🟨 Cartões amarelos: Tchê Tchê (VAS), Barros (VAS), Bruera (BAR), Tobio (BAR) e Martínez (BAR)
🟥 Cartões vermelhos: Rodrigo Insúa (BAR)
Escalação do Vasco
Léo Jardim; Tchê Tchê (Nuno Moreira), Cuesta, Robert Renan e Cuiabano (Avellar); Barros (Bruno Lopes), Thiago Mendes e Rojas; Andrés Gómez, Adson e Spinelli (Brenner).
Escalação do Barracas Central
Marcelo Miño; Kevin Jappert, Demartini, Martínez (Campi) e Iván Guaraz (Tomás Porra); Dardo Miloc (Maroni), Iván Tapia (Barrios)e Rodrigo Insúa; Noberto Briasco (Bogarín) e Facundo Bruera
