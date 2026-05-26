Nos últimos dias, o nome de Canobbio ficou em alta na imprensa argentina por conta do interesse do River Plate na contratação do jogador do Fluminense. No entanto, o Lance! apurou que, neste momento, o tema não passou de uma sondagem. Não houve qualquer proposta ou abertura de negociação com o Tricolor.

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No início do mês, após a partida contra o São Paulo, o jogador foi questionado sobre o interesse do River Plate. Canobbio se disse orgulhoso por estar sendo valorizado, mas reforçou foco no Fluminense.

— Chegou (informação do interesse do River), mas por tudo que sai na internet. Não sou um cara que está sempre na internet. Mas sim, chegou. Na Argentina comentaram muito. Sou um cara muito profissional. Se não chegar ao meu empresário, eu não ligo. Estou aqui no Fluminense, me dedico 100%, adoro estar aqui. Sinto-me muito representado aqui no Fluminense. Trabalho para melhorar no dia a dia. Para mim e qualquer jogador, é bom que estejam olhando o seu trabalho — disse.

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No início do ano passado, o Tricolor pagou 6 milhões de euros (cerca de R$ 37 milhões na época) ao Athletico-PR para acertar a chegada do uruguaio. O clube está aberto a abrir negociações pelo atacante na janela do meio do ano, mas entende que o jogador se valorizou. Com a convocação para a Copa do Mundo, o preço de Canobbio deve subir ainda mais.

— Estar no Fluminense é o máximo. Vou defender o Fluminense 100% a cada minuto. Sou jogador do Fluminense 24 horas por dia, 31 dias do mês e 365 dias do ano. Não vou desviar o foco. Lógico que, se é verdade, é bom para o jogador de futebol que estejam olhando o seu trabalho, seja o River ou qualquer um. Mas me sinto mais feliz por estar no Fluminense, que foi o primeiro que confiou essa responsabilidade — concluiu Canobbio.

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Canobbio aguarda confirmação de convocação à Copa do Mundo

A lista final do Uruguai ainda não foi divulgada. Canobbio está na pré-lista e foi convocado na última Data Fifa, mas ainda não foi informado se vai ser dispensado da La Celeste — a exemplo de outros jogadores. Alguns atletas, como Facundo Pellistri, Arrascaeta, Piquerez e Darwin Núñez já se apresentaram para preparação rumo ao Mundial.

De acordo com o regulamento da Fifa, o período de liberação obrigatória começou nesta segunda-feira (25). Em casos de partidas decisivas da confederação, pode haver exceção e extensão do prazo até 30 de maio de 2026, sujeita à aprovação da entidade. Com isso, confirmada a convocação, Canobbio se despede do Fluminense rumo à Copa do Mundo após a partida contra o La Guaira.

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Canobbio em ação pela seleção do Uruguai (Foto: MARCO BERTORELLO / AFP)

O que o Fluminense precisa para se classificar na Libertadores?

O Fluminense manteve chances de classificação às oitavas de final da Libertadores ao vencer o Bolívar por 2 a 1, nesta terça-feira (19), no Maracanã. Apesar do triunfo, o Tricolor não conseguiu o saldo necessário para depender apenas de si e chega à última rodada pressionado no Grupo C.

Agora, com cinco pontos, mesma pontuação dos bolivianos, o time carioca precisa conseguir um resultado contra o Deportivo La Guaira, no dia 27, no Maracanã, melhor do que o do Bolívar diante do Independiente Rivadavia.

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