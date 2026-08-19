Veja gol em Flamengo x Cruzeiro: Arrascaeta abre o placar
Times se enfrentam em busca de uma vaga nas quartas de final da Libertadores
Flamengo e Cruzeiro estão se enfrentando na noite desta quarta-feira (19), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Com início superior do Rubro-Negro, Arrascaeta abre o placar na disputa pelas quartas de final da competição.
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Aos trinta e quatro minutos da primeira etapa, Arrascaeta recebe na esquerda, toca para Pedro e recebe a devolução dentro da área, batendo colocado, de primeira, no ângulo esquerdo de Otávio.
Veja o primeiro gol:
que golaço do arrascaeta contra o cruzeiro pic.twitter.com/Tf1ebKJsJF— out of context brasileirão (@oocbrsao) August 20, 2026
No jogo de ida, no Mineirão, rubro-negros e cruzeirenses empataram por 1 a 1, com gols de Arroyo e Lucas Paquetá. Ou seja, quem vencer no Maracanã avança às quartas de final e terá pela frente Tolima ou Independiente del Valle. Em caso de um novo empate, a classificação será decidida nos pênaltis.
Confira as informações do jogo entre Flamengo x Cruzeiro
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO 🆚 CRUZEIRO
🏆 Libertadores - oitavas de final (volta)
📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), GETV (YouTube) e Paramount+ (streaming)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Gustavo Tejera (URU)
🚩 Assistentes: Nicolás Tarán (URU) e Horacio Ferreiro (URU)
📺 VAR: Andres Cunha (URU)
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