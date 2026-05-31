Veja gol em Cruzeiro x Fluminense: John Kennedy faz e Matheus Pereira empata

Cruzeiro e Fluminense se enfrentam neste domingo (31) no Mineirão em partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão. O jogo será o último das equipes até o final de julho, por conta da pausa do futebol nacional para a Copa do Mundo.

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➡️Fluminense reencontra algoz na Libertadores nas oitavas de final

Ambas as equipes vêm de vitórias na Libertadores. Os donos da casa derrotaram o Barcelona do Equador em um jogo de excelente atuação do camisa 10, Matheus Pereira. Os visitantes venceram o Deportivo La Guaira no Maracanã pelo placar de 3 a 1 e se classificaram para as oitavas de final da competição continental.

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O primeiro gol da partida entre Cruzeiro e Fluminense saiu aos 43 minutos de jogo nos pés de John Kennedy, que partiu para cima da zaga cruzeirense e bateu de canhota para superar o goleiro Otávio. Faltando 15 minutos para o fim do jogo, Matheus Pereira cobrou falta que, com desvio, entrou no gol de Fábio.

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Veja os gols:

GOL DO FLUMINENSE!!



⚽️JOHN KENNEDY I CRUZEIRO 0 X 1 FLUMINENSE pic.twitter.com/KI88woTwp5 — 2D (@2Dfut) June 1, 2026

O 10 DO MAIOR DE MINAS pic.twitter.com/qe0iWAeUEs — Grupo do Cruzeiro no Wpp link no fixado (@GolsDoCruzeiro) June 1, 2026

Canobbio foi autor de um dos gols da vitória do Fluminense na Libertadores (FOTO: MARCELO GONÇALVES/ FLUMINENSE F.C.)

Fluminense busca reverter sequência negativa como visitante contra o Cruzeiro

O Fluminense não vence fora de casa desde o dia 19 de abril, quando bateu o Santos na Vila Belmiro por 3 a 2, também pelo Campeonato Brasileiro. Depois disso, são cinco jogos, três derrotas e dois empates.

O Fluminense ainda precisa resolver problemas importantes. A defesa continua sofrendo gols em excesso. O desempenho está longe da regularidade desejada. A comissão técnica sabe que precisará aproveitar a pausa para corrigir falhas estruturais e integrar reforços, incluindo Hulk. Mas o cenário é muito diferente daquele que existiria em caso de eliminação.

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O clube permanece vivo na Libertadores, segue entre os primeiros colocados do Brasileirão e terá uma janela para ajustes sem conviver diariamente com uma crise institucional. Por isso, o duelo contra o Cruzeiro ganha um peso simbólico. Uma vitória no Mineirão permitiria ao Fluminense encerrar o semestre fortalecido, consolidar a reaproximação com a torcida e entrar na pausa para a Copa do Mundo olhando para cima.

Como chega o Cruzeiro?

A Raposa chega embalada para o duelo depois de garantir sua vaga nas oitavas de final da Libertadores. Além disso, o time comandado por Artur Jorge não perde há sete partidas. Atualmente, o Cruzeiro está na nona posição, com 23 pontos.

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