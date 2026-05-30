Cruzeiro acerta permanência de Luis Sinisterra
O atacante tinha vínculo de empréstimo até agosto
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O Cruzeiro anunciou, na manhã deste sábado (30), a permanência do atacante Luis Sinisterra. O atleta estava emprestado pelo Bournemouth até agosto e acertou vínculo em definitivo com a Raposa até o final de 2028.
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– O Cruzeiro acertou a permanência, em definitivo, do atacante colombiano até o fim de 2028! Seguimos juntos, 𝑺𝒊𝒏𝒊𝒔! – publicou o clube em suas redes sociais.
O atacante colombiano chegou ao Cruzeiro na última temporada com empréstimo até o fim de agosto, mas com obrigação de compra na condição de cumprimento de algumas metas, que foram batidas.
Sinisterra está em alta com Artur Jorge
Depois de sofrer com algumas lesões, que impediram ele de ter uma sequência na Raposa, Sinisterra tem vivido sem melhor momento pelo clube. Nesta temporada, ele soma dois gols em dez jogos.
Nos últimos dois confrontos da equipe, ele foi escalado como titular e balançou as redes contra Chapecoense e Barcelona-EQU.
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Condição física do atacante
Após a goleada do Cruzeiro por 4 a 0 na última quinta-feira, Sinisterra falou sobre sua condição física e afirmou que está pronto para jogar 90 minutos.
– Estou bem, graças a Deus, trabalhando durante a semana. Se o treinador precisar de mim, jogarei. Mas estou pronto para jogar 90 minutos, o que precisar – disse Sinsiterra.
– Fazia muito tempo que não jogava dois jogos seguidos como titular. Seguir trabalhando dessa maneira para estar disponível para o jogo de domingo. E na volta da Copa do Mundo, estar pronto – ressaltou o jogador.
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