São Paulo

Com gol nos acréscimos, Remo vence o São Paulo no Mangueirão; dê suas notas

Jogo foi o último antes da pausa para a Copa do Mundo

Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 31/05/2026
22:27
Jogo do São Paulo contra o Remo
imagem cameraRemo e São Paulo se enfrentaram no Mangueirão (Foto: Andrey Siqueira/MyPhoto Press/Folhapress)
Remo venceu o São Paulo por 1 a 0 pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo deste domingo (31) aconteceu no Mangueirão, no Pará. O gol foi marcado por Marcelinho, nos acréscimos do segundo tempo.

Agora, as equipes só faltam a campo após o fim da Copa do Mundo. Com o resultado, o Remo ssubiu para 18ª, com 18 pontos. Enquanto isso, o São Paulo caiu para oitavo lugar, com 25.

Primeiro tempo de Artur e defesas de Ivan

O jogo começou equilibrado para ambos os lados. A primeira oportunidade mais perigosa da partida surgiu aos 20 minutos, em finalização de Artur defendida por Ivan, goleiro do Remo. O lance impulsionou o Tricolor, que passou a crescer no jogo. Nos minutos finais da primeira etapa, Artur arriscou mais uma, novamente defendida pelo goleiro do time paraense - sendo os dois destaques do primeiro tempo.

Artur no jogo do São Paulo contra o Remo
Artur perdeu duas boas chances (Foto: Andrey Siqueira/MyPhoto Press/Folhapress)

Segundo tempo com gol no apagar das luzes

O segundo tempo marcou o retorno de Marcos Antonio, que estava lesionado e não atuava há mais de um mês. Após ficar fora por 12 partidas, o volante entrou aos 16 minutos e conseguiu dar mais fluidez ao meio-campo do São Paulo em um momento no qual a partida estava truncada e com dificuldades de criação para os dois lados. Nos acréscimos, o Remo abriu o placar no Mangueirão. Após cruzamento na área, a defesa do São Paulo afastou mal e a bola sobrou para Marcelinho, que finalizou cruzado. O Tricolor reclamou, mas a arbitragem validou.

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O lance capital da partida aconteceu nos acréscimos do segundo tempo. Após cruzamento na área, a defesa do São Paulo afastou mal e a bola sobrou para Marcelinho, que bateu cruzado, rasteiro, sem chances para Rafael, garantindo a vitória do Remo no Mangueirão.

Deu aula 🏅

O goleiro Ivan, do Remo, foi um dos grandes destaques. Somente no primeiro tempo, foram cinco defesas.

Ficou abaixo 📉

Apesar de ter participado bastante do setor ofensivo, Artur desperdiçou algumas das melhores oportunidades do São Paulo.

Notas do São Paulo; Avalie os jogadores!

✅ Ficha técnica

Remo 🆚 São Paulo
Campeonato Brasileiro - 18ª Rodada

📆 Data e horário: domingo, 31 de maio de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Mangueirão, Pará
🥅 Gols:
🟨 Cartões amarelos: Osório, Enzo (São Paulo); David Braga (Remo)
🟥 Cartões vermelhos: 

Remo (Técnico: Léo Condé)
Ivan; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; José Welison, Patrick e Vitor Bueno; Yago Pikachu (Matheus Alexandre), Alef Manga e Zé Ricardo (Poveda).

São Paulo (Técnico: Dorival Júnior)
Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Osorio e Enzo Diaz; Pablo Maia, Danielzinho (Hugo) e Artur (Tetê); Ferreirinha (Lucca), André Silva (Marcos Antonio) e Calleri (Tapia).

🟨 Arbitragem

🟨 Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
🚩 Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)
🖥️ VAR: Philip Georg Bennett (RJ)

