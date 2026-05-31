Com gol nos acréscimos, Remo vence o São Paulo no Mangueirão; dê suas notas
Jogo foi o último antes da pausa para a Copa do Mundo
Remo venceu o São Paulo por 1 a 0 pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo deste domingo (31) aconteceu no Mangueirão, no Pará. O gol foi marcado por Marcelinho, nos acréscimos do segundo tempo.
Agora, as equipes só faltam a campo após o fim da Copa do Mundo. Com o resultado, o Remo ssubiu para 18ª, com 18 pontos. Enquanto isso, o São Paulo caiu para oitavo lugar, com 25.
Primeiro tempo de Artur e defesas de Ivan
O jogo começou equilibrado para ambos os lados. A primeira oportunidade mais perigosa da partida surgiu aos 20 minutos, em finalização de Artur defendida por Ivan, goleiro do Remo. O lance impulsionou o Tricolor, que passou a crescer no jogo. Nos minutos finais da primeira etapa, Artur arriscou mais uma, novamente defendida pelo goleiro do time paraense - sendo os dois destaques do primeiro tempo.
Segundo tempo com gol no apagar das luzes
O segundo tempo marcou o retorno de Marcos Antonio, que estava lesionado e não atuava há mais de um mês. Após ficar fora por 12 partidas, o volante entrou aos 16 minutos e conseguiu dar mais fluidez ao meio-campo do São Paulo em um momento no qual a partida estava truncada e com dificuldades de criação para os dois lados. Nos acréscimos, o Remo abriu o placar no Mangueirão. Após cruzamento na área, a defesa do São Paulo afastou mal e a bola sobrou para Marcelinho, que finalizou cruzado. O Tricolor reclamou, mas a arbitragem validou.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
O lance capital da partida aconteceu nos acréscimos do segundo tempo. Após cruzamento na área, a defesa do São Paulo afastou mal e a bola sobrou para Marcelinho, que bateu cruzado, rasteiro, sem chances para Rafael, garantindo a vitória do Remo no Mangueirão.
Deu aula 🏅
O goleiro Ivan, do Remo, foi um dos grandes destaques. Somente no primeiro tempo, foram cinco defesas.
Ficou abaixo 📉
Apesar de ter participado bastante do setor ofensivo, Artur desperdiçou algumas das melhores oportunidades do São Paulo.
Notas do São Paulo; Avalie os jogadores!
✅ Ficha técnica
Remo 🆚 São Paulo
Campeonato Brasileiro - 18ª Rodada
📆 Data e horário: domingo, 31 de maio de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Mangueirão, Pará
🥅 Gols:
🟨 Cartões amarelos: Osório, Enzo (São Paulo); David Braga (Remo)
🟥 Cartões vermelhos:
Remo (Técnico: Léo Condé)
Ivan; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; José Welison, Patrick e Vitor Bueno; Yago Pikachu (Matheus Alexandre), Alef Manga e Zé Ricardo (Poveda).
São Paulo (Técnico: Dorival Júnior)
Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Osorio e Enzo Diaz; Pablo Maia, Danielzinho (Hugo) e Artur (Tetê); Ferreirinha (Lucca), André Silva (Marcos Antonio) e Calleri (Tapia).
🟨 Arbitragem
🟨 Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
🚩 Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)
🖥️ VAR: Philip Georg Bennett (RJ)
