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Veja gol em City Torque x Grêmio: Aguero abre o placar

Grêmio está perdendo por 1 a 0

Fábia Anselmo Pessoa
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 08/04/2026
22:55
City Torque x Grêmio se enfrentam pela Copa Sul-Americana (Foto: Dante Fernandez/AFP)
imagem cameraCity Torque x Grêmio se enfrentam pela Copa Sul-Americana (Foto: Dante Fernandez/AFP)
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Montevideo City Torque abriu o placar contra o Grêmio, nesta quarta-feira (8), no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

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Veja o gol:

Como foi a primeira etapa?

O time da casa teve a primeira grande chance, aos seis minutos, em finalização de Pizzichillo para boa defesa de Weverton. O Grêmio respondeu com Braithwaite e Tetê, mas não acertaram o alvo. O Tricolor chegou a ter um pênalti marcado, em cima do dinamarquês, mas o árbitro anulou a marcação após ser chamado para revisar o lance no vídeo. O VAR voltou à cena mais tarde, quando Noriega havia sido expulso em campo em disputa com Rodríguez. Porém, mais uma vez, a arbitragem mudou a decisão e manteve o volante peruano na partida.

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Grêmio
Montevideo City Torque x Grêmio (Foto: Arte/Lance!)

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✅ FICHA TÉCNICA

Montevideo City Torque 🆚 Grêmio
Fase de grupos – CONMEBOL Sul-Americana
📆 Data e horário: quarta-feira, 8 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (URU)
📺 Onde assistir: Paramount+
🕴️ Arbitragem: Augusto Aragon (EQU)
🚩 Assistentes: Christian Lescano (EQU) e Ricardo Baren (EQU)
📺 VAR: Gabriel Gonzalez (EQU)

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