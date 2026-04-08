Veja gol em City Torque x Grêmio: Aguero abre o placar
Grêmio está perdendo por 1 a 0
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Montevideo City Torque abriu o placar contra o Grêmio, nesta quarta-feira (8), no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.
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Lançamento para Obregón, pelo lado direito, ele passa para Aguëro. O lateral chega sozinho e batendo para abrir o placar no Centenário.
Veja o gol:
Como foi a primeira etapa?
O time da casa teve a primeira grande chance, aos seis minutos, em finalização de Pizzichillo para boa defesa de Weverton. O Grêmio respondeu com Braithwaite e Tetê, mas não acertaram o alvo. O Tricolor chegou a ter um pênalti marcado, em cima do dinamarquês, mas o árbitro anulou a marcação após ser chamado para revisar o lance no vídeo. O VAR voltou à cena mais tarde, quando Noriega havia sido expulso em campo em disputa com Rodríguez. Porém, mais uma vez, a arbitragem mudou a decisão e manteve o volante peruano na partida.
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✅ FICHA TÉCNICA
Montevideo City Torque 🆚 Grêmio
Fase de grupos – CONMEBOL Sul-Americana
📆 Data e horário: quarta-feira, 8 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (URU)
📺 Onde assistir: Paramount+
🕴️ Arbitragem: Augusto Aragon (EQU)
🚩 Assistentes: Christian Lescano (EQU) e Ricardo Baren (EQU)
📺 VAR: Gabriel Gonzalez (EQU)
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