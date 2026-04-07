Montevideo City Torque x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Montevideo City Torque e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu (URU), pela primeira rodada da fase de grupos da CONMEBOL Sul-Americana 2026. A partida terá transmissão ao vivo pela Paramount+ (streaming). Clique para assistir no Paramount+ com 30 dias grátis!

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Ficha do Jogo MCT GRE 1° RODADA Copa Sul-Americana Data e Hora quarta-feira, 8 de abril de 2026 Local Estádio Centenário Árbitro Augusto Aragon (EQU) Assistentes Christian Lescano (EQU) e Ricardo Baren (EQU) Var Gabriel Gonzalez (EQU) Onde assistir

O Montevideo City Torque chega para a estreia apostando no bom momento ofensivo de Salomón Rodríguez, destaque da equipe na temporada. Já o Grêmio entra na competição buscando melhorar sua campanha em relação ao ano passado, quando foi eliminado nos playoffs, e pode utilizar uma formação alternativa pensando no clássico Gre-Nal.

Grêmio empata com Remo dentro de casa (Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

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Tudo sobre o jogo entre Montevideo City Torque x Grêmio (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Montevideo City Torque 🆚 Grêmio

Fase de grupos – CONMEBOL Sul-Americana

📆 Data e horário: quarta-feira, 8 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (URU)

📺 Onde assistir: Paramount+

🕴️ Arbitragem: Augusto Aragon (EQU)

🚩 Assistentes: Christian Lescano (EQU) e Ricardo Baren (EQU)

📺 VAR: Gabriel Gonzalez (EQU)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 Montevideo City Torque (Técnico: Marcelo Méndez)

Torgnascioli; Aguero, Romero, Kagelmacher e Silvera; Siles, Pizzichillo e Montes; Obregón, Lecchini e Salomón Rodríguez.

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⚫🔵 Grêmio (Técnico: Luís Castro)

Gabriel Grando; Marcos Rocha, Luís Eduardo, Kannemann e Caio Paulista; Dodi, Nardoni e Monsalve; Tetê, Braithwaite e Gabriel Mec.

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