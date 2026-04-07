Montevideo City Torque x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Confira todas as informações da estreia do Grêmio na Sul-Americana
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Montevideo City Torque e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu (URU), pela primeira rodada da fase de grupos da CONMEBOL Sul-Americana 2026. A partida terá transmissão ao vivo pela Paramount+ (streaming). Clique para assistir no Paramount+ com 30 dias grátis!
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Ficha do Jogo
O Montevideo City Torque chega para a estreia apostando no bom momento ofensivo de Salomón Rodríguez, destaque da equipe na temporada. Já o Grêmio entra na competição buscando melhorar sua campanha em relação ao ano passado, quando foi eliminado nos playoffs, e pode utilizar uma formação alternativa pensando no clássico Gre-Nal.
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Tudo sobre o jogo entre Montevideo City Torque x Grêmio (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Montevideo City Torque 🆚 Grêmio
Fase de grupos – CONMEBOL Sul-Americana
📆 Data e horário: quarta-feira, 8 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (URU)
📺 Onde assistir: Paramount+
🕴️ Arbitragem: Augusto Aragon (EQU)
🚩 Assistentes: Christian Lescano (EQU) e Ricardo Baren (EQU)
📺 VAR: Gabriel Gonzalez (EQU)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵 Montevideo City Torque (Técnico: Marcelo Méndez)
Torgnascioli; Aguero, Romero, Kagelmacher e Silvera; Siles, Pizzichillo e Montes; Obregón, Lecchini e Salomón Rodríguez.
⚫🔵 Grêmio (Técnico: Luís Castro)
Gabriel Grando; Marcos Rocha, Luís Eduardo, Kannemann e Caio Paulista; Dodi, Nardoni e Monsalve; Tetê, Braithwaite e Gabriel Mec.
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