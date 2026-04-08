Cusco x Flamengo: substituto manda recado a Luis Roberto ao vivo na Globo

Principal voz das transmissões esportivas da TV Globo desde a saída de Galvão Bueno, Luis Roberto vinha sendo preparado para liderar a equipe da emissora durante a Copa do Mundo de 2026. No entanto, o narrador, de 64 anos, foi afastado por motivos de saúde e desfalcará a cobertura da emissora durante o tratamento médico.

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Durante transmissão do jogo entre Cusco e Flamengo, nesta quarta-feira (8), pela Libertadores, a equipe da Globo mandou recado para o narrador. Everaldo Marques, escalado para narrar a estreia do Rubro-Negro na competição, foi o primeiro a falar.

— A partir de agora, para você, a gente está começando a nossa transmissão, mas não podemos começar essa transmissão sem falar, sabe de quem? Do querido Luis Roberto, que agora tá descansando, está cuidando da saúde para voltar em breve ainda mais forte, ainda melhor. Um profissional nota mil e um ser humano melhor ainda. Tenho certeza de que falo não só por mim, mas também pelo Roger Flores, pelo Maestro Júnior… estamos já com saudade — declarou Everaldo Marques.

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O Maestro, que trabalha há anos ao lado do Luis, também se solidarizou, e afirmou que não tem como cravar se ele vai estar fora até o Mundial.

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— Luizão, tamo te esperando, cara. Quem disse que você não vai estar no dia da estreia? Só o homem lá de cima sabe. Estamos te esperando — Maestro concordou.

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Por fim, Roger, mandou forças e reforçou o que já tinha desejado anteriormente ao jornalista.

— É isso, Evê. Luizão, o que eu tinha pra falar, falamos ontem, nos emocionamos… dizer que a sua caminhada é minha caminhada. Tenho certeza de que você vai se curar, e muito rápido, que a gente está te esperando. É isso. Força, Luis Roberto, e volta logo que estamos com saudade — Roger Flores completou.

Luis Roberto estará fora da cobertura da Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

O afastamento ocorre por motivos de saúde. O jornalista foi diagnosticado, após exames de rotina, com uma neoplasia localizada na região cervical, que ainda está em fase final de avaliação para definição do tratamento.

— Depois do susto, está tudo sob controle. Tenho ao meu lado o que a ciência tem de melhor. Melhores médicos, hospitais. Tenho uma família amorosa seguindo ao meu lado. Em quase 40 anos na Globo, aprendi que essa casa jamais desampara os seus. Estou plenamente amparado por todo nosso time. Ficar ausente por esse período que engloba a Copa é um desafio enorme, mas o maior de todos é vencer esta etapa. Esse é o meu foco. Com fé em Deus e na ciência, em breve estaremos de volta à vida normal. Obrigado a todos por tanto carinho e apoio — declarou Luis Roberto.

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