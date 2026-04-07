Em estreia de brasileiros na Libertadores, emissora transmite mais de 22 horas

Mais de 22 horas de conteúdo serão transmitidas durante a estreia dos brasileiros na Libertadores e Sul-Americana. . Ao todo, serão quase 24 horas de conteúdo ao vivo, entre pré-jogos, partidas, conteúdos digitais no YouTube e edições do Campinho Virtual, com transmissão pela ESPN e também no Disney+.

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Libertadores

Na Libertadores, o Cruzeiro estreia fora de casa contra o Barcelona de Guayaquil, no Estádio Monumental de Guayaquil, com transmissão da ESPN, após o pré-jogo "Equipe F Live" no YouTube. A partida terá narração de Matheus Suman, comentários de Gustavo Zupak e Silas, análise de arbitragem de Renata Ruel e reportagem de Eduardo Affonso diretamente do Equador.

Já o Palmeiras enfrenta o Junior no Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena, na Colômbia, com cobertura iniciando no SportsCenter Live, no YouTube, antes da bola rolar nos canais ESPN e no Disney+. A transmissão contará com Fernando Nardini na narração, comentários de Mário Marra e Zinho, arbitragem de Carlos Eugênio Simon e reportagem de Vinicius Nicoletti in loco.

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O Corinthians, por sua vez, encara o Platense no Estádio Coliseo de Victoria, na Argentina, também com aquecimento no YouTube e transmissão da ESPN e Disney+. Rogério Vaughan narra o confronto, com comentários de Fábio Santos, arbitragem de Simon e reportagens de Lilly Nascimento e Paulo Calçade direto do estádio.

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras (Fotoarena/Folhapress)

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Sul-Americana

Pela CONMEBOL Sudamericana, o Santos visita o Deportivo Cuenca no Estádio Alejandro Serrano Aguilar, no Equador, com cobertura iniciando no Campinho Virtual e transmissão da ESPN e Disney+. A narração será de Vinícius Moura, com comentários de Eugênio Leal e Zé Elias, arbitragem de Renata Ruel e reportagem de Eduardo Affonso.

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O Atlético-MG enfrenta o Academia Puerto Cabello no Estádio Misael Delgado, na Venezuela, com transmissão da ESPN 4 e Disney+, e narração de Renan do Couto, ao lado do comentarista Leonardo Bertozzi.

Também na Venezuela, o RB Bragantino encara o Carabobo, no Estádio Misael Delgado, em Valencia, com Luiz Carlos Largo na narração e comentários de Jailson Vilas Boas, com exibição nos canais ESPN e no Disney+.

Fechando a rodada, o Botafogo recebe o Caracas no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, com narração de Hamilton Rodrigues, comentários de Mariana Pereira e Zinho, análise de arbitragem de Renata Ruel e reportagem de Rodrigo Jufo direto do estádio, com transmissão da ESPN e Disney+.