Torque x Grêmio – Palpites, análise e odds (08/04)

O Grêmio inicia sua campanha na Copa Sul-Americana 2026 em solo uruguaio, diante do Montevideo City Torque, no histórico Estádio Centenário, em Montevidéu. A partida é válida pela primeira rodada do Grupo F, que ainda conta com Palestino e Deportivo Riestra.

O Tricolor Gaúcho chega pressionado. São três jogos sem vencer no Brasileirão, incluindo um frustrante empate sem gols com o Remo, lanterna da competição, na Arena, sob vaias da torcida. Do outro lado, o Torque, clube pertencente ao City Football Group, busca protagonismo internacional após eliminar o Defensor Sporting na fase preliminar. O duelo é inédito entre as duas equipes.

A gestão de elenco será determinante para o Grêmio nesta semana. Luís Castro tem o clássico Gre-Nal no sábado (11), no Beira-Rio, e já sinalizou que deve poupar titulares em Montevidéu. Isso significa que o time que entrará em campo contra o Torque será diferente daquele que vem atuando pelo Brasileirão, o que adiciona uma camada extra de incerteza à estreia continental.

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Análise da partida

O Grêmio ocupa a 11ª colocação do Brasileirão 2026 após dez rodadas, com 12 pontos. A campanha é de três vitórias, três empates e quatro derrotas. O aproveitamento caiu para menos de 50%, dado que acendeu um alerta no vestiário e na comissão técnica.

Dentro da Arena, o rendimento é sólido: invicto como mandante, com três vitórias e um empate, e uma média de 2,5 gols marcados por jogo em casa. O problema está longe de Porto Alegre. Como visitante, o cenário é preocupante: apenas um ponto somado em quatro partidas fora de casa, com três derrotas em quatro jogos.

Nos últimos 30 jogos como visitante, o Grêmio acumulou apenas três vitórias, quatro empates e oito derrotas, com 22 gols marcados e 26 sofridos. A fragilidade defensiva fora de casa é um dos pontos mais vulneráveis da equipe de Luís Castro nesta temporada.

O Montevideo City Torque, por sua vez, vive um momento de oscilação no Torneo Apertura uruguaio. A equipe ocupa a sexta colocação, com 15 pontos em dez jogos, sendo quatro vitórias, três empates e três derrotas. São 14 gols marcados e 11 sofridos.

A fase recente não é boa. O time de Marcelo Méndez conquistou apenas uma vitória nos últimos cinco jogos (20% de aproveitamento), com cinco gols marcados e seis sofridos nesse período. A sequência incluiu uma derrota por 3 x 2 para o Nacional, uma derrota por 1 x 0 para o Deportivo Maldonado, e um empate de 1 x 1 com o Danúbio na última rodada.

Há, porém, um fator que pode beneficiar o Torque: a possibilidade de o Grêmio poupar titulares. No empate contra o Danúbio, Méndez utilizou formação alternativa em boa parte do jogo, e a leitura dos bastidores sugere que o técnico pode ter feito gestão de elenco visando justamente a estreia continental.

Palpites para Torque x Grêmio

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Confrontos diretos

Grêmio e Montevideo City Torque nunca se enfrentaram. Trata-se de um confronto inédito na história de ambos os clubes, tanto em competições nacionais quanto internacionais.

Pela natureza do Grupo F, as equipes se enfrentarão duas vezes nesta fase: a segunda partida acontece em 26 de maio, na Arena do Grêmio. O resultado desta quarta-feira, portanto, terá peso duplo, já que pode definir vantagens no saldo de gols para o confronto de volta.

O Grêmio tem ampla experiência em competições internacionais. O clube disputou dezenas de edições da Libertadores e da Sul-Americana e acumula tradição no cenário continental. O Torque, por sua vez, tem apenas uma participação relevante: em 2021, foi competitivo na fase de grupos da Sul-Americana, quando venceu o Bahia por 4 x 2 fora de casa e ficou perto da classificação.

Notícias de Torque e Grêmio

Grêmio: desfalques e dúvidas

A principal notícia do lado gremista é a provável escalação alternativa. Luís Castro confirmou em coletiva que pretende preservar boa parte dos titulares, com o Gre-Nal no horizonte imediato. Jogadores como Erick Noriega e Carlos Vinícius podem ser poupados.

Kannemann deve ganhar uma oportunidade na zaga, trazendo experiência internacional. Braithwaite, que vinha se recuperando de um problema físico, pode reaparecer como titular na referência ofensiva. Monsalve, meia criativo e responsável pelas bolas paradas, deve comandar a armação.

Nardoni deve ser mantido no meio-campo, oferecendo proteção defensiva. Tetê e Caio Paulista completam a formação com velocidade pelos lados. No gol, Gabriel Grando pode ganhar chance, substituindo Weverton.

Provável escalação do Grêmio (4-2-3-1): Gabriel Grando; Pavón, Gustavo Martins, Kannemann e Caio Paulista; Nardoni e Zortea; Tetê, Monsalve e Amuzu; Braithwaite. Técnico: Luís Castro.

Torque: elenco jovem e apostas ofensivas

Marcelo Méndez conta com um elenco enxuto de 27 jogadores, com média de idade de 23 anos. Na última rodada do Apertura, já rodou o time, o que indica que os titulares devem estar descansados para a estreia na Sul-Americana.

Salomón Rodríguez é o artilheiro da equipe, com seis gols em sete jogos no Apertura, e será a principal referência ofensiva. Esteban Obregón, argentino de 23 anos, é outro nome importante na construção de jogadas. Gonzalo Montes, um dos poucos experientes do plantel, deve comandar o meio-campo.

O capitão Gary Kagelmacher lidera a defesa. Franco Torgnascioli é o goleiro titular. O zagueiro Franco Romero, que chegou de Portugal no início da temporada, deve completar a dupla de zaga. Nahuel Da Silva, autor do gol na classificação contra o Defensor Sporting, foi expulso na última rodada do Apertura e é dúvida.

Provável escalação do Torque (4-3-3): Torgnascioli; Silvera, Kagelmacher, Romero e Busquets; Siles, Montes e Kociubinski; Obregón, Salomón Rodríguez e Da Silva (ou Lecchini). Técnico: Marcelo Méndez.

Destaques individuais de Torque x Grêmio

Jogador destaque · Torque Salomón Rodríguez 6 Gols no Apertura 2026 7 Jogos disputados na temporada Artilheiro Divide a artilharia do Apertura uruguaio 0,86 Gols por jogo na temporada Jogador destaque · Grêmio Carlos Vinícius 6 Gols no Brasileirão 2026 Artilheiro Líder de gols do Brasileirão Série A 14 Gols totais na temporada 2026 Dúvida Pode ser poupado visando o Gre-Nal

Os técnicos

Luís Castro, de 64 anos, assumiu o Grêmio no início da temporada e já entregou o primeiro título: o Campeonato Gaúcho 2026, com dois triunfos sobre o Internacional no Gre-Nal. O técnico português implementou um sistema com três meio-campistas escalonados, abandonando a dupla de volantes e trazendo mais equilíbrio entre ataque e defesa. A gestão de elenco, porém, será o seu maior teste em Montevidéu. Castro já declarou que trata a Sul-Americana como prioridade, mas a proximidade do clássico exige pragmatismo.

Marcelo Méndez chegou ao Torque em julho de 2025, quando o clube estava na zona de rebaixamento do campeonato uruguaio. O argentino, que tem passagens por Defensor Sporting e Gimnasia y Esgrima La Plata, reconstruiu a equipe e garantiu a permanência na primeira divisão, além da vaga na Sul-Americana após eliminar o Defensor na fase preliminar. Méndez aposta em um estilo que valoriza a posse de bola e a construção desde a defesa, dentro da filosofia do City Football Group. A classificação para a fase de grupos foi celebrada como um marco econômico e de prestígio para a instituição.

Análise tática

O Torque deve manter seu habitual 4-3-3, com ênfase na posse de bola e na saída de jogo pelo chão. O trio de meio-campo formado por Siles, Montes e Kociubinski busca controlar o ritmo e alimentar Salomón Rodríguez de passes entrelinhas. Os pontas, Obregón e Da Silva (ou Lecchini), oferecem velocidade nas transições.

A principal fragilidade do Torque está na defesa. Na derrota para o Nacional, a equipe dominou 70% da posse, finalizou 17 vezes, mas sofreu três gols em sequência por erros individuais na saída de bola. É um time que cria, mas que também concede.

O Grêmio alternativo deve se organizar em 4-2-3-1 mais cauteloso, com Nardoni e Zortea protegendo a defesa e Monsalve livre para criar. Tetê e Amuzu darão amplitude pelos lados, enquanto Braithwaite será a referência na área. A ideia de Luís Castro tende a ser pragmática: segurança defensiva, transições rápidas e bolas paradas.

O confronto tático favorece o Grêmio em contra-ataques. Se o Torque insistir em construir com linha alta, os espaços nas costas da defesa surgirão para Tetê e Amuzu, que têm velocidade para explorar. Por outro lado, se o Grêmio não conseguir pressionar a saída de bola, o Torque pode acumular chances a partir da posse prolongada.

A fragilidade defensiva do Grêmio fora de casa, somada a um time modificado e ainda sem entrosamento, abre espaço para o Torque marcar. A análise sugere um jogo aberto, com chances para ambos os lados.

Prognóstico de placar exato para Torque x Grêmio

🎯 Palpite do Lance! Torque 1 x 2 Grêmio O Grêmio deve entrar com um time alternativo, mas ainda assim superior tecnicamente ao Torque. A experiência internacional do elenco gremista e a presença de nomes como Kannemann, Monsalve e Braithwaite garantem qualidade suficiente para buscar a vitória em Montevidéu, mesmo com um elenco modificado. Nos últimos 30 jogos, o Torque tem desempenho similar em casa e fora: sete vitórias, cinco empates e três derrotas como mandante

jogos, o Torque tem desempenho similar em casa e fora: vitórias, empates e derrotas como mandante O Grêmio sofreu gols em sete dos últimos dez jogos, mas marcou em nove deles

dos últimos jogos, mas marcou em deles Salomón Rodríguez, com seis gols em sete jogos, deve gerar perigo contra uma defesa gremista modificada

gols em jogos, deve gerar perigo contra uma defesa gremista modificada O Torque perdeu para o Nacional por 3 x 2 mesmo tendo 70% de posse, evidenciando fragilidade defensiva Resumo dos palpites do Lance para Torque x Grêmio Melhor palpite do jogo: Grêmio vence – Odd 2,20 na Betsson Palpite alternativo: Ambas as equipes marcam – Odd 1,72 na Betsson Palpite alternativo 2: Mais de 2,5 gols no total – Odd 1,98 na Superbet Palpite alternativo 3: Grêmio vence e ambas marcam – Odd 4,50 na Betano Palpite de placar exato do Lance!: Torque 1 x 2 Grêmio – Odd 8,50 na Betsson