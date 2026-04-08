Torcedores escolhem substituto de Luis Roberto na Copa do Mundo; veja
Narrador foi diagnosticado com uma neoplasia localizada na região cervical
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Fora das transmissões da Copa do Mundo na Globo para tratar da saúde, Luis Roberto deve ser substituído por um dos narradores da emissora durante o torneio. O Lance! realizou uma votação e os internautas decidiram quem deve ser a principal voz da Seleção Brasileira no canal.
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Veja qual foi o resultado da votação no canal de WhatsApp do Lance:
- Gustavo Villani - 38,82%
- Jorge Iggor - 17,11%
- Paulo Andrade - 14,47%
- Everaldo Marques - 11,84%
- Luiz Carlos Jr - 9,21%
- Renata Silveira - 4,61%
- Outro - 3,95%
Os internautas decidiram que Gustavo Villani deveria ser o substituto de Luis Roberto durante a Copa do Mundo 2026.
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Luis Roberto se afasta de transmissões
Texto de Fábia Anselmo Pessoa
Principal voz das transmissões esportivas da TV Globo após a saída de Galvão Bueno, Luis Roberto vinha sendo preparado para liderar a equipe da emissora durante o Mundial. A mudança, no entanto, altera o planejamento da cobertura e impacta diretamente a escala de narradores.
O afastamento ocorre por motivos de saúde. O jornalista foi diagnosticado, após exames de rotina, com uma neoplasia localizada na região cervical, que ainda está em fase final de avaliação para definição do tratamento.
— Depois do susto, está tudo sob controle. Tenho ao meu lado o que a ciência tem de melhor. Melhores médicos, hospitais. Tenho uma família amorosa seguindo ao meu lado. Em quase 40 anos na Globo, aprendi que essa casa jamais desampara os seus. Estou plenamente amparado por todo nosso time. Ficar ausente por esse período que engloba a Copa é um desafio enorme, mas o maior de todos é vencer esta etapa. Esse é o meu foco. Com fé em Deus e na ciência, em breve estaremos de volta à vida normal. Obrigado a todos por tanto carinho e apoio — declarou Luis Roberto.
Com uma carreira consolidada no jornalismo esportivo, Luís Roberto construiu sua trajetória ao longo de décadas na Globo, participando da cobertura de grandes eventos e narrando partidas decisivas, incluindo finais de competições nacionais e internacionais.
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