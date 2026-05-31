Veja gols em Brasil x Panamá: substitutos consolidam goleada no Maracanã

Brasil e Panamá se enfrentam neste domingo (31) no Maracanã em amistoso marcado por ser o último da equipe de Carlo Ancelotti no país antes da Copa do Mundo. A Seleção Brasileira ainda enfrenta o Egito no dia 6 de junho, antes da estreia no torneio mundial no dia 13 de junho.

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➡️Ancelotti descarta corte de Neymar e aguarda camisa 10 para a estreia

Após uma semana de treinos na Granja Comary, em Teresópolis, o time comandado pelo treinador italiano volta ao Rio de Janeiro. Na última partida disputada no estádio, o Brasil derrotou o Chile por 3 a 0, ainda pelas eliminatórias da Copa, em setembro de 2025.

O primeiro gol do jogo saiu no início da partida, aos 59 segundos, com Vinicius Júnior. O camisa 7 arrancou pelo meio e bateu de fora da área, superando o goleiro panamenho. No entanto, aos 14 minutos, Amir Murillo empatou de falta. A bola desviou em Matheus Cunha, que estava na barreira, e acabou atrapalhando Alisson, que não chegou a tempo.

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O terceiro gol do jogo foi marcado pelo volante brasileiro, Casemiro. O camisa 5 ampliou de cabeça após chute de Vinicius Júnior aos 39 da primeira etapa. Inicialmente, o lance foi anulado por impedimento, mas, após a análise do VAR, o tento foi validado, confirmando a vantagem brasileira.

No início da segunda etapa, após as mudanças de Carlo Ancelotti na equipe, Rayan fez o terceiro e o seu primeiro com a camisa do Brasil. O lance começou com Igor Thiago, que pressionou o goleiro adversário e conseguiu bloquear o passe. A bola caiu nos pés do Cria da Colina, que bateu de cobertura para balançar as redes.

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Aos 15 do segundo tempo, Lucas Paquetá fez o quarto do Brasil. Douglas Santos cruzou da esquerda, Danilo fez o corta-luz e o camisa 20 bateu com desvio para consolidar a goleada. Na jogada seguinte, o goleiro Mosquera fez penalidade em Igor Thiago, que pegou a bola e fez o quinto da Seleção.

Veja os gols:

Oi, boa noite, será que vai ter gol do Rayan hoje"

pic.twitter.com/emSTKqovlD — out of context brasileirão (@oocbrsao) May 31, 2026

Vinin Jr abriu o placar para o Brasil contra o Panamá no Maracanã (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Brasil x Panamá: saiba tudo sobre a despedida da Seleção no Maracanã

A contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 entra em sua reta final neste domingo (31), quando o Brasil enfrenta o Panamá, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, em seu último compromisso em território nacional antes da viagem para os Estados Unidos. Com ingressos esgotados e promessa de casa cheia, a partida servirá como despedida da Seleção Brasileira diante de sua torcida antes do início da caminhada rumo ao hexacampeonato.

A delegação comandada pelo técnico Carlo Ancelotti embarca já na próxima segunda-feira (1º) para os Estados Unidos, um dos países-sede do Mundial. Por isso, o amistoso diante dos panamenhos ganha contornos especiais. Além de proporcionar ao treinador italiano os últimos ajustes antes da estreia na competição, o confronto permitirá ao público brasileiro ver de perto a equipe que buscará o título mundial.

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Ancelotti já definiu a formação inicial para a partida, mas confirmou que pretende promover mudanças ao longo dos 90 minutos. A tendência é que 21 dos 23 jogadores já integrados ao grupo sejam utilizados no amistoso. As exceções serão o atacante Neymar e um dos goleiros convocados. Além dos três convocados que disputaram no último sábado (30) a final da Champions League. São eles, os zagueiros Marquinhos, do Paris Saint-Germain, bicampeão do torneio, e Gabriel Magalhães, do Arsenal, e o atacante Gabriel Martinelli, também do time inglês.

Principal nome da Seleção nos últimos anos, Neymar segue em recuperação de uma lesão grau 2 na panturrilha direita e continua realizando tratamento com o departamento médico. O camisa 10 permanece integrado à delegação, mas não reúne condições para atuar neste domingo.

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Desde a apresentação do elenco na Granja Comary, em Teresópolis, Ancelotti teve apenas duas atividades completas com o grupo. Em ambas, o treinador dedicou atenção especial à organização defensiva da equipe. Os treinamentos foram marcados por trabalhos táticos e ajustes de posicionamento, especialmente no sistema sem a posse de bola, um dos pontos que o italiano considera fundamentais para a campanha brasileira no Mundial.

O amistoso também servirá como termômetro para avaliar o estágio de preparação da equipe antes da estreia na Copa do Mundo. O Brasil integra o Grupo C e terá pela frente as seleções de Marrocos, Haiti e Escócia. O primeiro compromisso será no dia 13 de junho, em Nova Jersey, diante dos marroquinos.

Do outro lado estará um adversário que também estará presente no torneio. O Panamá garantiu classificação para a Copa do Mundo e disputará o Grupo L, ao lado de Croácia, Inglaterra e Gana. Assim como o Brasil, os panamenhos utilizam o amistoso para ajustar detalhes finais antes do início da competição.

O retrospecto favorece amplamente a Seleção Brasileira. As equipes se enfrentaram cinco vezes ao longo da história, com quatro vitórias do Brasil e um empate. Foram 17 gols marcados pelos brasileiros e apenas um sofrido.

O encontro mais recente aconteceu em 2019 e terminou empatado por 1 a 1. Agora, sete anos depois, as seleções voltam a se encontrar em um cenário diferente, mas com objetivos semelhantes: ganhar confiança e ritmo de jogo antes do maior torneio do futebol mundial.

Com o Maracanã lotado e a expectativa de uma grande festa nas arquibancadas, Brasil e Panamá entram em campo para um duelo que vale mais do que o resultado. Para a equipe de Carlo Ancelotti, será a última oportunidade de atuar diante da torcida brasileira antes do início da busca pelo tão sonhado hexacampeonato.

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