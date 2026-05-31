Fluminense divulga lista de relacionados cheia de desfalques para enfrentar o Cruzeiro
Tricolor faz última partida antes da pausa para Copa do Mundo
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O Fluminense divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Cruzeiro, válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece neste domingo, às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, e será o último compromisso do Tricolor antes da pausa para a Copa do Mundo.
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Luis Zubeldía não estará à beira do campo. O treinador cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo e será substituído pelo auxiliar Maxi Cuberas. Também estão fora da partida o zagueiro Juan Pablo Freytes e o volante Nonato, ambos suspensos.
Canobbio é outro desfalque. Conforme antecipado pelo Lance!, o jogador foi convocado para defender a seleção uruguaia na Copa do Mundo, o atacante já deixou o clube para se apresentar à Celeste. É possível que a vitória sobre o Deportivo La Guaira tenha sido sua última atuação pelo Fluminense antes da abertura da janela de transferências.
No departamento médico, Matheus Reis segue em recuperação da cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Já Ignácio está fora após fraturar o quarto metacarpo da mão direita. Alisson, por sua vez, permanece em transição física para retornar aos trabalhos com o grupo.
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Goleiros
- Fábio
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Laterais
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- Samuel Xavier
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Zagueiros
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- Davi Schuindt
Meio-campistas
- Facundo Bernal
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- Hércules
- Lucho Acosta
- Otávio
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Atacantes
- Germán Cano
- John Kennedy
- Kevin Serna
- Savarino
- Soteldo
- Wesley Natã
- Keven Samuel
O Fluminense entra em campo ocupando a parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro e busca encerrar o primeiro semestre com um resultado positivo antes do período de férias do elenco.
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