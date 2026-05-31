O Fluminense divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Cruzeiro, válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece neste domingo, às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, e será o último compromisso do Tricolor antes da pausa para a Copa do Mundo.

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Luis Zubeldía não estará à beira do campo. O treinador cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo e será substituído pelo auxiliar Maxi Cuberas. Também estão fora da partida o zagueiro Juan Pablo Freytes e o volante Nonato, ambos suspensos.

Canobbio é outro desfalque. Conforme antecipado pelo Lance!, o jogador foi convocado para defender a seleção uruguaia na Copa do Mundo, o atacante já deixou o clube para se apresentar à Celeste. É possível que a vitória sobre o Deportivo La Guaira tenha sido sua última atuação pelo Fluminense antes da abertura da janela de transferências.

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No departamento médico, Matheus Reis segue em recuperação da cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Já Ignácio está fora após fraturar o quarto metacarpo da mão direita. Alisson, por sua vez, permanece em transição física para retornar aos trabalhos com o grupo.

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Goleiros

Fábio

Marcelo Pitaluga

Vitor Eudes

Laterais

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Guilherme Arana

Zagueiros

Jemmes

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Davi Schuindt

Meio-campistas

Facundo Bernal

Martinelli

Hércules

Lucho Acosta

Otávio

Riquelme

Atacantes

Germán Cano

John Kennedy

Kevin Serna

Savarino

Soteldo

Wesley Natã

Keven Samuel

O Fluminense entra em campo ocupando a parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro e busca encerrar o primeiro semestre com um resultado positivo antes do período de férias do elenco.

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