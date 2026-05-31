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Fluminense divulga lista de relacionados cheia de desfalques para enfrentar o Cruzeiro

Tricolor faz última partida antes da pausa para Copa do Mundo

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/05/2026
17:19
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Martinelli comemora gol do Fluminense com Hércules (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
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O Fluminense divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Cruzeiro, válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece neste domingo, às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, e será o último compromisso do Tricolor antes da pausa para a Copa do Mundo.

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Luis Zubeldía não estará à beira do campo. O treinador cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo e será substituído pelo auxiliar Maxi Cuberas. Também estão fora da partida o zagueiro Juan Pablo Freytes e o volante Nonato, ambos suspensos.

Canobbio é outro desfalque. Conforme antecipado pelo Lance!, o jogador foi convocado para defender a seleção uruguaia na Copa do Mundo, o atacante já deixou o clube para se apresentar à Celeste. É possível que a vitória sobre o Deportivo La Guaira tenha sido sua última atuação pelo Fluminense antes da abertura da janela de transferências.

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No departamento médico, Matheus Reis segue em recuperação da cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Já Ignácio está fora após fraturar o quarto metacarpo da mão direita. Alisson, por sua vez, permanece em transição física para retornar aos trabalhos com o grupo.

Relacionados do Fluminense

Goleiros

  • Fábio
  • Marcelo Pitaluga
  • Vitor Eudes

Laterais

  • Guga
  • Samuel Xavier
  • Renê
  • Guilherme Arana

Zagueiros

  • Jemmes
  • Igor Rabello
  • Julián Millán
  • Davi Schuindt

Meio-campistas

  • Facundo Bernal
  • Martinelli
  • Hércules
  • Lucho Acosta
  • Otávio
  • Riquelme

Atacantes

  • Germán Cano
  • John Kennedy
  • Kevin Serna
  • Savarino
  • Soteldo
  • Wesley Natã
  • Keven Samuel

O Fluminense entra em campo ocupando a parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro e busca encerrar o primeiro semestre com um resultado positivo antes do período de férias do elenco.

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