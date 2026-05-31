Domínguez abre o jogo sobre mercado do Atlético: 'Precisamos de bons jogadores'

O Atlético venceu o Vasco por 1 a 0 neste domingo (31), em São Januário, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última antes da pausa para a disputa da Copa do Mundo. Após a partida, o técnico Eduardo Domínguez projetou o período de intertemporada e a sequência da temporada no segundo semestre. O treinador também abordou a próxima janela de transferências e destacou a necessidade de reforços para qualificar ainda mais o elenco.

O Atlético venceu o Vasco por 1 a 0 neste domingo (31), em São Januário, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última antes da pausa para a disputa da Copa do Mundo. Após a partida, o técnico Eduardo Domínguez projetou o período de intertemporada e a sequência da temporada no segundo semestre. O treinador também abordou a próxima janela de transferências e destacou a necessidade de reforços para qualificar ainda mais o elenco.

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Domínguez iniciou sua análise ressaltando a importância do período de descanso para os jogadores após a intensa sequência de compromissos do primeiro semestre. O comandante alvinegro afirmou ainda que pretende aproveitar a intertemporada para corrigir falhas, aumentar o equilíbrio da equipe e fortalecer o modelo de jogo:

— Primeiro descansar. Com o tanto que se joga no país quase todas as equipes se acumula muitas viagens e cansaço. Podemos descansar para repor energia e voltar mais fortes. Um semestre com mais equilíbrio do que começou, trabalhar forte para seguir crescendo e seguir crescendo com equilíbrio — afirmou Domínguez

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Eduardo Domínguez também falou sobre o mercado de transferências e as movimentações que o Atlético pretende realizar durante a janela. O treinador reconheceu a necessidade de reforçar o elenco e afirmou que o clube trabalha para identificar oportunidades que possam elevar o nível competitivo da equipe para a sequência da temporada:

— Outro dia falamos sobre os lugares a reforçar: em todas as linhas. Não mudei o pensamento sobre o que temos que reforçar. Melhores jogadores que podemos trazer, sabendo e entendendo a economia do clube, se tem para investir ou se não tem para investir — iniciou Domínguez

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— Esperamos que podemos fazer o esforço para ter um segundo semestre forte. Precisamos de bons jogadores, trazer por trazer não vamos fazer. Do meu lugar o que vejo, tem que ter o esforço de todos se não vai ser difícil conseguir grandes jogadores. Vão ter oportunidades, e temos que aproveita-las. Não vão ter quatro ou cinco oportunidades, uma ou duas terão. O clube trabalha muito e forte, mas precisamos também do esforço para poder melhorar a equipe — finalizou o treinador

Domínguez x Vasco (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Pausa para a Copa do Mundo

Com a paralisação do calendário do futebol brasileiro para a disputa da Copa do Mundo, o elenco do Atlético será liberado para período de férias, com reapresentação prevista para o dia 22 de Junho.

O retorno das competições está previsto para a semana do dia 20 de julho. O primeiro compromisso do Galo após a pausa será diante do Bahia, na Arena MRV, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A CBF ainda divulgará a data e o horário oficiais do confronto.

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