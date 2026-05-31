Santos aproveita Copa do Mundo para dar férias ao elenco

O Santos anunciou, neste domingo (31), que vai dar férias ao seu elenco durante a paralisação das competições para a disputa da Copa do Mundo de 2026. A reapresentação dos jogadores está marcada para o dia 22 de junho, no CT Rei Pelé.

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O time chega à pausa para o Mundial aliviado. A vitória por 3 a 1 sobre o Vitória, na Vila Belmiro, no sábado, tirou a equipe da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e garantiu o Peixe fora do Z4 durante a Copa do Mundo.

Após as férias, o time fara uma intertemporada em Portugal. O Santos embarca em 7 de julho e permanecerá dez dias na Europa. A programação prevê três amistosos, sendo dois deles já confirmados contra Vitória de Guimarães e Santa Clara.

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Miguelito durante o jogo contra o Vitória (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

A única preocupação para a volta do Mundial é Gabigol. Autor do terceiro gol santista diante do rubro-negro baiano, o camisa 9 do Santos foi expulso pouco depois balançar as redes por fazer um gesto obsceno para um torcedor do Santos que o xingava. O árbitro Rafael Klein foi chamado para revisar o lance e após análise no VAR, expulsou o atacante.

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— Ele sabe que errou, já pediu desculpas a todo o pessoal, né? Tinha acabado de fazer o gol, tinha um torcedor que estava xingando ele insistentemente, e naquele momento ele desabafou, né? Não pode, porque é uma ordem inversa, né? Que o torcedor pode xingar um atleta, mesmo do time dele, mas o atleta não pode, né? Isso é normal. Isso é certo, certo, a gente não vai discutir, mas infelizmente ele errou e acabou sendo expulso, né? Por sorte, de muito sacrifício, a gente conseguiu manter o 3x1, que era um jogo perigoso com um a menos, e o adversário faz o segundo gol, e bate aquele medo e perigo de tomar 3x3, põe em xeque tudo, né? Põe fora tudo o que você errou, o que você trabalhou, o que você construiu nesses últimos jogos para poder sair dessa zona de rebaixamento — revelou Cuca, após a partida contra o Vitória.

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Com isso, Gabigol está suspenso automaticamente para o jogo contra o Botafogo. Válida pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão, a partida será a primeira do time após a disputa da Copa do Mundo.