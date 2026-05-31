Éverson celebra triunfo do Atlético e 'objetivo cumprido' antes da pausa para a Copa

O Atlético venceu o Vasco por 1 a 0 em São Januário, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um dos destaques da equipe, Everson comemorou o resultado conquistado fora de casa e destacou a importância da vitória antes da pausa do calendário para a disputa da Copa do Mundo.

O Atlético venceu o Vasco por 1 a 0 em São Januário, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um dos destaques da equipe, Everson comemorou o resultado conquistado fora de casa e destacou a importância da vitória antes da pausa do calendário para a disputa da Copa do Mundo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

O goleiro ressaltou que o Atlético alcançou o objetivo traçado para este período da temporada. Além dos três pontos, o resultado permite que a equipe inicie a intertemporada em uma situação mais confortável na tabela e com mais confiança para o trabalho que será realizado durante a paralisação:

— Vitória com sabor de objetivo cumprido, a gente sabia que era muito difícil jogar contra o Vasco, mas sabíamos que uma vitória tirava a gente daquele 'bolo' e colocaria a gente na primeira parte da tabela. Vitória do objetivo alcançado, passamos nas fases (Copa do Brasil e Sul-Americana) e terminamos na primeira parte da tabela, onde seria muito importante pra gente, pra poder ter esse recesso e depois ter mais, provavelmente, um mês de trabalho pra voltar sem ser mais fortalecido em todas as competições — analisou Éverson

continua após a publicidade

O goleiro atleticano também comentou sobre a dificuldade que a equipe enfrentou para conquistar vitórias longe de seus domínios durante o primeiro semestre. Everson reconheceu que o desempenho como visitante esteve abaixo do esperado em diversos momentos da temporada, mas destacou a importância do triunfo sobre o Vasco para encerrar esse período de forma positiva:

— Muito importante. A gente sabe que vem devendo fora de casa. Dentro de casa com o Domínguez nosso aproveitamento é muito bom, mas fora a gente sabia que precisava melhorar. Sabíamos que era difícil jogar aqui em São Januário contra a equipe do Vasco, é sempre difícil. Soubemos defender, conseguimos defender, e soubemos sofrer. A gente sabia que ia sofrer, mas sofremos, conquistamos o gol na bola parada e conquistamos uma gigante vitória aqui hoje — celebrou o goleiro.

continua após a publicidade

Éverson contra o Vasco (Foto: Pedro Souza / Atlético)

🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.