Éverson celebra triunfo do Atlético e 'objetivo cumprido' antes da pausa para a Copa
Goleiro foi um dos destaques na vitória por 1 a 0 contra o Vasco
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O Atlético venceu o Vasco por 1 a 0 em São Januário, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um dos destaques da equipe, Everson comemorou o resultado conquistado fora de casa e destacou a importância da vitória antes da pausa do calendário para a disputa da Copa do Mundo.
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O goleiro ressaltou que o Atlético alcançou o objetivo traçado para este período da temporada. Além dos três pontos, o resultado permite que a equipe inicie a intertemporada em uma situação mais confortável na tabela e com mais confiança para o trabalho que será realizado durante a paralisação:
— Vitória com sabor de objetivo cumprido, a gente sabia que era muito difícil jogar contra o Vasco, mas sabíamos que uma vitória tirava a gente daquele 'bolo' e colocaria a gente na primeira parte da tabela. Vitória do objetivo alcançado, passamos nas fases (Copa do Brasil e Sul-Americana) e terminamos na primeira parte da tabela, onde seria muito importante pra gente, pra poder ter esse recesso e depois ter mais, provavelmente, um mês de trabalho pra voltar sem ser mais fortalecido em todas as competições — analisou Éverson
O goleiro atleticano também comentou sobre a dificuldade que a equipe enfrentou para conquistar vitórias longe de seus domínios durante o primeiro semestre. Everson reconheceu que o desempenho como visitante esteve abaixo do esperado em diversos momentos da temporada, mas destacou a importância do triunfo sobre o Vasco para encerrar esse período de forma positiva:
— Muito importante. A gente sabe que vem devendo fora de casa. Dentro de casa com o Domínguez nosso aproveitamento é muito bom, mas fora a gente sabia que precisava melhorar. Sabíamos que era difícil jogar aqui em São Januário contra a equipe do Vasco, é sempre difícil. Soubemos defender, conseguimos defender, e soubemos sofrer. A gente sabia que ia sofrer, mas sofremos, conquistamos o gol na bola parada e conquistamos uma gigante vitória aqui hoje — celebrou o goleiro.
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