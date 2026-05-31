Atlético-MG vence em São Januário e deixa o Vasco na zona de rebaixamento do Brasileirão

Em duelo importante para separar a "confusão" de zona de rebaixamento e meio de tabela do Brasileirão, neste domingo (31), em São Januário, pela 18ª rodada, a última antes da pausa para a Copa do Mundo, o Atlético-MG foi eficaz, aproveitou seu melhor momento no jogo e venceu o Vasco pelo placar de 1 a 0. Vitor Hugo, ainda na primeira etapa, anotou o tento que deu a vitória ao Galo no Rio de Janeiro (veja o gol abaixo) e deixou o Vasco no Z-4.

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Com o resultado, o Vasco vai para o recesso de cerca de dois meses ocupando a 17ª colocação do Brasileirão, abrindo a zona de rebaixamento com 20 pontos somados. O Atlético-MG, por sua vez, foi a 24 e saltou para o nono lugar.

Vasco x Atlético-MG: como foi o jogo?

Muitos erros, e bola parada resolve

Apesar de ter dado o primeiro susto com Johan Rojas, o Vasco deixou a desejar na primeira etapa e viu o Atlético-MG crescer aos poucos. O time comandado por Eduardo Domínguez explorou bem os espaços no meio-campo, o jogo de velocidade, mas demorou a concluir a gol. Em transição, criou as melhores chances com alto volume de jogo em São Januário e mostrou superioridade a partir dos 25 minutos. O Gigante da Colina, por sua vez, mesmo com alto número de finalizações (11), pecou muito no terço final.

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Depois de duas boas defesas de Léo Jardim em lances criados por Reinier, que foi titular após Cassierra sentir problema muscular no aquecimento, o Galo abriu o placar explorando o jogo aéreo. Bernard cruzou na medida para o zagueiro Vitor Hugo ganhar no alto e cabecear forte no canto direito, sem chances para o goleiro cruz-maltino.

Segundo tempo

Empurrado por mais de 20 mil torcedores na Colina Histórica, o Vasco cresceu após o intervalo, teve ainda mais a posse de bola para criar, tomou conta das ações, mas apresentou um futebol pobre para quem precisava da vitória de olho na fuga da zona de rebaixamento. Ao todo, foram 25 finalizações, sendo apenas oito na direção do gol.

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Do outro lado, o Galo, bem postado e contando com grande tarde do goleiro Everson, soube gastar o tempo. As entradas de Cissé e Alexsander deram gás novo na reta final, e a equipe conseguiu confirmar a vitória por 1 a 0 para dar grande salto na tabela, indo a 24 pontos.

Vitor Hugo comemora gol contra o Vasco (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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Aos 32 minutos do primeiro tempo, no melhor momento do Atlético na partida, quando vinha sendo parado por Léo Jardim, Bernard cobrou escanteio pela direita na marca do pênalti e Vitor Hugo subiu para cabecear. Na segunda finalização na partida, o gol que deu os três pontos.

Deu aula 🏅

Da primeira defesa da partida até as grandes intervenções na reta final, o goleiro Everson foi o grande destaque do jogo no Rio de Janeiro. No "abafa" do Vasco no segundo tempo, o ídolo do clube mineiro passou segurança e garantiu os três pontos.

Ficou abaixo 📉

Referência do ataque de Renato Gaúcho, o centroavante Spinelli foi mal em campo. Muito acionado, se atrapalhou com a bola em jogadas de transição e, na chance mais clara, após cruzamento de Cuiabano, dominou mal e deixou a zaga do Atlético cortar mesmo com muito espaço.

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✅ FICHA TÉCNICA

VASCO 0 X 1 ATLÉTICO-MG

BRASILEIRÃO - 18ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 31 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)

Gol: Vitor Hugo 32'/1ºT (CAM)

Cartão amarelo: Barros (VAS)

⚽ ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Renato Gaúcho)

Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Johan Rojas (Bruno Lopes); Adson (Zuccarello), Spinelli e Nuno Moreira (David).

ATLÉTICO-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson, Natanael, Román, Lyanco, Vitor Hugo e Renan Lodi (Kauã Pascini); Tomás Perez, Victor Hugo (Alexsander) e Bernard (Cissé); Cuello e Reinier.