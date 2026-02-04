Vitão reencontra o Internacional em busca de espaço no Flamengo
Reforço rubro-negro é opção em sistema defensivo falho e pode ganhar chance contra ex-equipe
- Matéria
- Mais Notícias
Flamengo e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (4), no Maracanã, em noite que marca o reencontro de Vitão com o ex-clube. Titular do Colorado nas últimas três temporadas, o zagueiro busca espaço no primeiro mês no time comandado por Filipe Luís.
Bap diz que cortes nos esportes olímpicos são necessários para reforçar futebol do Flamengo
Mais Esportes
Ferj muda tabela do Carioca e ajusta jogos que impactam o Flamengo
Flamengo
Entenda o que o Flamengo precisa para se classificar no Carioca
Flamengo
➡️ Novo coringa, Paquetá faz 'janela relâmpago' para o Flamengo
O Rubro-Negro investiu 10,7 milhões de euros (R$ 69,8 milhões) por 80% dos direitos para contratar o jogador junto ao Inter. O valor fez do jogador de 25 anos o zagueiro mais caro da história do clube.
Em 2025, o defensor entrou em campo em 52 jogos pelo time da Beira-Rio, todos como titular. Ele chegou ao Inter em abril de 2022 e, ao total, disputou 193 partidas, marcou quatro gols e deu com duas assistências.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
De casa nova, Vitão agora luta para conseguir um lugar no time titular do Flamengo. A missão, no entanto, não é fácil: ele tem a concorrência de Léo Pereira e Léo Ortiz, donos da posição na última temporada, e Danilo, autor do gol do título da Libertadores.
Apesar do nível dos companheiros, o setor defensivo rubro-negro não iniciou 2026 em boa fase. São seis gols sofridos em quatro partidas do grupo principal até aqui. Contra o Internacional, a defesa do Flamengo precisa dar resposta à altura, e Vitão pode ganhar chance logo diante da ex-equipe. Até aqui, o reforço entrou em campo diante de Vasco e Fluminense.
Flamengo e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (4), em jogo válido pela segunda rodada do Brasileirão 2026. A bola rola às 19h (de Brasília), no Maracanã.
➡️ Aposte nas partidas do Flamengo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias