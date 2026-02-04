Vitão reencontra o Internacional em busca de espaço no Flamengo

Flamengo e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (4), no Maracanã, em noite que marca o reencontro de Vitão com o ex-clube. Titular do Colorado nas últimas três temporadas, o zagueiro busca espaço no primeiro mês no time comandado por Filipe Luís.

O Rubro-Negro investiu 10,7 milhões de euros (R$ 69,8 milhões) por 80% dos direitos para contratar o jogador junto ao Inter. O valor fez do jogador de 25 anos o zagueiro mais caro da história do clube.

Em 2025, o defensor entrou em campo em 52 jogos pelo time da Beira-Rio, todos como titular. Ele chegou ao Inter em abril de 2022 e, ao total, disputou 193 partidas, marcou quatro gols e deu com duas assistências.

De casa nova, Vitão agora luta para conseguir um lugar no time titular do Flamengo. A missão, no entanto, não é fácil: ele tem a concorrência de Léo Pereira e Léo Ortiz, donos da posição na última temporada, e Danilo, autor do gol do título da Libertadores.

Apesar do nível dos companheiros, o setor defensivo rubro-negro não iniciou 2026 em boa fase. São seis gols sofridos em quatro partidas do grupo principal até aqui. Contra o Internacional, a defesa do Flamengo precisa dar resposta à altura, e Vitão pode ganhar chance logo diante da ex-equipe. Até aqui, o reforço entrou em campo diante de Vasco e Fluminense.

Flamengo e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (4), em jogo válido pela segunda rodada do Brasileirão 2026. A bola rola às 19h (de Brasília), no Maracanã.

