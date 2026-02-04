Ceará e Fortaleza firmam acordo para clássicos de 2026; entenda

Ceará e Fortaleza se enfrentarão no próximo domingo (8), na Arena Castelão, pelo Campeonato Cearense. Com a chegada do primeiro Clássico-Rei na temporada, a Federação Cearense de Futebol (FCF) anunciou um acordo entre as equipes para o ano.

A entidade confirmou, na última terça-feira (3), que todos os clássicos de 2026 terão a renda dividida igualmente entre os rivais, independentemente do mando de campo. O Alvinegro será o mandante neste domingo.

Duas partidas na Série B já estão confirmadas. É possível que os clubes se enfrentem também na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil e na decisão do Estadual, o que seriam dois confrontos a mais.

— Ceará Sporting Club e Fortaleza Esporte Clube chegaram a um acordo para dividir igualmente a renda de todos os Clássicos-Rei até o fim da temporada, independentemente de quem atue como mandante. A decisão contou com a anuência da Federação Cearense de Futebol e tem como objetivo fortalecer o equilíbrio e a organização das partidas - publicou a FCF nas redes sociais.

A partida terá início às 18h (de Brasília). Será o primeiro jogo no Castelão nesta temporada, pois a dupla vêm mandando seus duelos de Campeonato Cearense no Estádio Presidente Vargas.

Ceará e Fortaleza estão na Série B

O acesso é o grande objetivo de Ceará e Fortaleza nesta temporada. Os rivais foram rebaixados na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, o que deixou o estado sem representantes na elite.

A Série B terá início em março. O Campeonato Cearense, a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste completam os calendários dos clubes.