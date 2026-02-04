Por onde anda o atacante Reinaldo, ex-Flamengo e São Paulo?

Reinaldo atuou em diversos clubes internacionais e brasileiros, mantendo regularidade até 2019, quando se aposentou aos 40 anos.

Revelado pelo Flamengo no fim dos anos 1990, Reinaldo foi um atacante que conviveu cedo com grandes responsabilidades. Em um elenco marcado pela presença de Romário, coube a ele assumir protagonismo em decisões e ajudar o clube a voltar a conquistar um título internacional após quase duas décadas. O Lance! conta por onde anda o atacante Reinaldo.

Com passagem marcante também pelo São Paulo, onde formou dupla de ataque com Luís Fabiano, Reinaldo construiu carreira extensa, com experiências no futebol europeu, asiático e em diferentes regiões do Brasil, tornando-se um típico "andarilho da bola" dos anos 2000.

Ao longo da carreira como jogador, acumulou títulos relevantes, artilharias e gols decisivos, especialmente em competições mata-mata. Mesmo sem se firmar por muito tempo em clubes de elite após o auge, manteve regularidade e longevidade, atuando profissionalmente até 2019.

Depois de pendurar as chuteiras, Reinaldo seguiu no futebol por outro caminho. Investiu na formação como treinador, obteve licença A da CBF Academy e iniciou uma transição gradual para o comando técnico, hoje já com títulos e reconhecimento no cenário estadual.

Carreira de Reinaldo como jogador

Reinaldo iniciou no profissional do Flamengo em 1999, estreando em uma goleada por 5 a 0 sobre o Madureira. Ainda jovem, participou da campanha do tricampeonato carioca (1999–2001) e foi peça importante na conquista da Copa Mercosul de 1999, marcando gols decisivos contra Peñarol e Palmeiras.

Em 2001, transferiu-se para o São Paulo por empréstimo, onde viveu um de seus melhores momentos técnicos. Em 2002, formou com Luís Fabiano uma das duplas de ataque mais eficientes do futebol brasileiro, conquistando o Supercampeonato Paulista.

Após passagem pelo Paris Saint-Germain, onde venceu a Copa da França, seguiu carreira internacional no Japão, Arábia Saudita, Coreia do Sul, China e Índia. No Brasil, ainda defendeu clubes como Santos, Botafogo, Figueirense, Bahia, Paraná, Luverdense e Inter de Lages.

Reinaldo encerrou a carreira como jogador em 2019, aos 40 anos, após passagem pelo Brasiliense.

Principais números da carreira

Flamengo: 133 jogos e 47 gols São Paulo: 80 jogos e 37 gols Paris Saint-Germain: 77 jogos e 15 gols Carreira marcada por passagens em mais de 15 clubes, no Brasil e no exterior

Títulos de destaque como jogador

Flamengo

Campeonato Carioca: 1999, 2000 e 2001

Copa Mercosul: 1999

Copa dos Campeões: 2001

São Paulo

Supercampeonato Paulista: 2002

Paris Saint-Germain

Copa da França: 2003–04

Outros

Campeonato Paulista pelo Santos (2006)

Campeonato Saudita pelo Al-Ittihad (2007)

Copa da Coreia do Sul pelo Suwon Samsung Bluewings (2010)

Transição para treinador

Após se aposentar, Reinaldo iniciou a carreira como técnico em 2020, passando por clubes como Inter de Lages, Perilima (base), Nacional de Patos e Carlos Renaux. O trabalho de amadurecimento o levou a assumir, em 2023, o comando do Maricá.

No clube fluminense, Reinaldo conquistou rapidamente espaço e resultados, liderando a equipe a títulos importantes no cenário estadual.

Por onde anda o atacante Reinaldo?

Depois de encerrar a carreira como jogador em 2019, Reinaldo permaneceu ligado ao futebol e iniciou sua trajetória fora das quatro linhas. Com formação pela CBF Academy e licença A, passou a atuar como treinador, começando por clubes de menor expressão para ganhar experiência no dia a dia.

Desde 2023, é o técnico do Maricá, onde vive o melhor momento da nova fase da carreira. Em 2024, comandou o clube em uma temporada histórica, com conquistas que recolocaram a equipe em evidência no futebol carioca e consolidaram seu nome como treinador em ascensão.

Atualmente, Reinaldo segue no Maricá, com a missão de manter o clube competitivo e buscar espaço na elite estadual, dando continuidade a um processo de crescimento consistente no comando técnico.

Clubes da carreira de Reinaldo