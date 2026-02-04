A história de Falcão no Internacional; jogos, gols e estatísticas

Falcão é lembrado por jogadas icônicas, como a semifinal de 1976 contra o Atlético Mineiro.

Ele liderou o clube em três campeonatos brasileiros, sendo eleito Craque da competição em 1979.

Paulo Roberto Falcão foi o eixo técnico e simbólico do Internacional entre 1973 e 1986.

Paulo Roberto Falcão ocupa um lugar especial na história do futebol brasileiro. No Internacional, não foi apenas um grande jogador, mas o eixo técnico, tático e simbólico de uma das maiores equipes já formadas no país. O Lance! conta a história de Falcão no Internacional.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Entre 1973 e 1986, Falcão comandou o meio-campo colorado com inteligência, precisão e controle de ritmo raramente vistos. Em um futebol ainda marcado pela força física, destacou-se pela leitura de jogo, capacidade de organização e liderança silenciosa, transformando o Internacional em referência nacional.

Sua trajetória no clube coincide diretamente com o período mais vitorioso da história colorada, consolidando-o como o maior nome do Internacional no século XX.

continua após a publicidade

Jogos e números de Falcão pelo Internacional

Os números de Falcão pelo Internacional refletem longevidade, regularidade e protagonismo em alto nível:

Jogos pelo Internacional: 392 Gols marcados: entre 75 e 76

Mesmo atuando como volante ou meia-central, com funções prioritariamente organizadoras, Falcão manteve presença ofensiva constante, participando diretamente da construção e da finalização das jogadas.

A quantidade de partidas disputadas reforça sua condição de titular absoluto durante mais de uma década, período em que o Internacional se manteve competitivo em todas as frentes.

continua após a publicidade

O domínio nacional e o tricampeonato brasileiro

O auge da passagem de Falcão pelo Internacional está diretamente ligado ao tricampeonato brasileiro conquistado pelo clube em 1975, 1976 e 1979.

No Brasileiro de 1979, o Internacional alcançou um feito histórico ao conquistar o título de forma invicta, sob a liderança técnica de Falcão. Naquela campanha, o meia foi eleito o Craque da competição, recebendo a Bola de Ouro da revista Placar.

Esse título consolidou o Internacional como potência nacional e Falcão como o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro, papel que já vinha sendo construído ao longo da década.

O gol histórico contra o Atlético-MG em 1976

Entre os inúmeros momentos marcantes da carreira de Falcão, um lance se tornou símbolo de seu estilo de jogo e de sua importância em decisões.

Na semifinal do Campeonato Brasileiro de 1976, contra o Clube Atlético Mineiro, Falcão protagonizou uma jogada memorável: uma sequência de sete toques de cabeça, culminando em uma finalização de primeira aos 47 minutos do segundo tempo, garantindo a classificação do Internacional à final.

O lance é frequentemente citado como um dos gols mais emblemáticos da história do futebol brasileiro, sintetizando técnica, inteligência e frieza em um momento decisivo.

Hegemonia estadual e protagonismo no Rio Grande do Sul

Além do sucesso nacional, Falcão liderou um período de forte domínio regional do Internacional:

Campeonato Gaúcho: 1973, 1974, 1975, 1976 e 1978

Essas conquistas reforçam a supremacia colorada no futebol gaúcho durante os anos 1970 e consolidam Falcão como a principal referência técnica do estado naquele período.

O Internacional estruturava seu jogo a partir do meio-campo comandado por Falcão, que ditava ritmo, organizava a saída de bola e definia o posicionamento coletivo da equipe.

Reconhecimento de Falcão e Bola de Ouro

O desempenho de Falcão rendeu reconhecimento individual em nível nacional:

Bola de Ouro da revista Placar: 1978 e 1979

Na edição de 1979, alcançou a maior nota da história da Bola de Ouro, com 9,20, marca que reforça o nível de excelência técnica apresentado naquela temporada.

Esses prêmios consolidaram Falcão como o principal jogador do futebol brasileiro no final dos anos 1970, antes de sua transferência para o futebol europeu.

A despedida do Inter e a projeção internacional

A última partida de Falcão pelo Internacional aconteceu na final da Copa Libertadores da América de 1980, contra o Nacional. Apesar do vice-campeonato, sua atuação ao longo da campanha reforçou seu prestígio internacional.

Pouco depois, Falcão transferiu-se para a Roma, onde se tornaria ídolo e ganharia o apelido de "Rei de Roma", coroando uma trajetória que começou no Beira-Rio e alcançou reconhecimento mundial.

Pela Seleção Brasileira, disputou 34 partidas, com 7 gols, participando das Copas do Mundo de 1982 e 1986. Em 1982, foi um dos líderes técnicos de uma equipe frequentemente citada como uma das melhores da história do futebol.

Títulos conquistados por Falcão no Internacional

A passagem de Falcão pelo Internacional é marcada por títulos que definiram o período mais vitorioso da história do clube.

Títulos como jogador

Campeonato Brasileiro: 1975, 1976 e 1979

1975, 1976 e 1979 Campeonato Gaúcho: 1973, 1974, 1975, 1976 e 1978

Essas conquistas consolidam Falcão como o principal líder técnico do Internacional tricampeão brasileiro e referência absoluta do clube em nível nacional.