Vasco atualiza sobre lesão de Lucas Piton após exames

O Vasco da Gama atualizou a situação do lateral-esquerdo Lucas Piton, que deixou a partida contra o Mirassol após sofrer uma pancada no joelho. O jogador realizou exames nesta quarta-feira (3) e foi diagnosticado com uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Ele já iniciou tratamento intensivo com o departamento de desempenho (DESP). Com isso, o provável é que não atue mais está temporada.

Após o jogo, Piton apareceu utilizando muletas e com a perna esquerda totalmente imobilizada. O tratamento teve início ainda em São Januário.

Lucas Piton sofreu lesão no joelho e preocupa o Vasco (Foto: André Fabiano/Código 19/Gazeta Press)

Nesta temporada, Piton disputou 55 partidas pelo Vasco, marcou um gol, distribuiu 11 assistências e é o principal garçom da equipe.

O Vasco volta campo neste domingo, às 16h (de Brasília), para enfrentar o Atlético-MG, na Arena MRV, pela última rodada do Brasileirão. Na sequência, o Gigante da Colina tem os dois jogos das semifinais da Copa do Brasil contra o Fluminense, nos dias 11 e 14 dezembro.

