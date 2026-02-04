Ataque x defesa: Ceará e Fortaleza duelam com números opostos

Ceará e Fortaleza realizarão, no próximo domingo (8), o primeiro Clássico-Rei da temporada. As equipes vêm apresentando números distintos nesta edição de Campeonato Cearense.

Com cinco vitórias e um empate, o Alvinegro tem o melhor ataque da competição: são 16 gols marcados. O Fortaleza, segundo melhor no quesito, anotou oito. Embalado pelo bom momento ofensivo, o Ceará vem de três goleadas em sequência.

O Tricolor, com quatro triunfos e duas igualdades, é o time que menos sofreu gols neste Campeonato Cearense: um. Ainda que o ataque esteja devendo na hora de converter suas chances, a defesa não tem sido ameaçada pelos adversários. O Vovô já foi vazado em três oportunidades.

Partida entre Fortaleza e Ceará, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Outra diferença entre as equipes é na briga por vaga para as semifinais. O Ceará já está classificado, enquanto que o Fortaleza ainda busca confirmar sua presença na próxima fase.

A partida na Arena Castelão terá início às 18h (de Brasília). Será o primeiro jogo em tal palco na temporada, já que a dupla vem mandando seus duelos de Campeonato Cearense no Estádio Presidente Vargas.

Ceará e Fortaleza estão na Série B

O acesso é o grande objetivo de Ceará e Fortaleza nesta temporada. Os rivais foram rebaixados na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, o que deixou o estado sem representantes na elite.

A Série B terá início em março. O Campeonato Cearense, a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste completam os calendários dos clubes.