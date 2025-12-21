Jornalistas cravam placar de Vasco x Corinthians na Copa do Brasil

Vasco e Corinthians vão se enfrentar, no final da tarde deste domingo (21), pelo jogo de volta da grande final da Copa do Brasil. Para esquentar o clima da decisão, o Lance! pegou o palpite de renomados jornalistas esportivos.

No jogo de ida, Vasco e Corinthians empataram por 0 a 0 na Neo Química Arena, em jogo de poucas chances de gol. Mesmo como visitante, o Cruz-Maltino jogou melhor e levou mais perigo do que os donos da casa.

Para a partida que vale o título, no Maracanã, a expectativa é de um jogo com mais emoções entre Vasco e Corinthians. Apesar do mando de campo do clube carioca, alguns jornalistas palpitaram no título do Timão. Veja abaixo os palpites:

Cruz-Maltino e Timão pela final da Copa do Brasil (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)

Veja palpites dos jornalistas esportivos

Beto Jr - Vasco 2 x 0 Timão

Téo José - Cruz-Maltino 1 x 2 Timão

José Illan - Vasco 2 x 1 Timão

Alexandre Praetzel - Cruz-Maltino 1 a 0 Corinthians

André Hernan - Vasco 1 x 1 Timão (Corinthians campeão nos pênaltis)

Victor Canedo - Cruz-Maltino 1 x 1 Corinthians (Gigante da Colina campeão nos pênaltis)

Fernando Campos (Donan) - Vasco 2 x 1 Timão

Mauro Beting - Cruz-Maltino 0 x 0 Timão (Corinthians campeão nos pênaltis)

Corinthians e Vasco empataram por 0 a 0 no duelo de ida da final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (17), na Neo Química Arena. O Timão não conseguiu aproveitar o apoio da Fiel para levar vantagem para o jogo de volta no Maracanã e viu Fernando Diniz se sobressair em relação a Dorival Júnior nos primeiros 90 minutos da decisão.

O Corinthians não conseguiu furar a marcação do Vasco e criou poucas oportunidades no ataque. Foi a equipe carioca que teve mais chances, terminando a partida com 12 finalizações contra oito dos mandantes.

Neste domingo (21), as duas equipes voltam a campo para decidir quem sairá com o título da Copa do Brasil. Além da premiação e de mais uma taça na sala de troféus, o campeão ainda garante vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2026.



