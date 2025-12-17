Corinthians e Vasco empatam na ida da decisão da Copa do Brasil
Decisão da competição nacional será no Maracanã
- Matéria
- Mais Notícias
Corinthians e Vasco empataram por 0 a 0 no duelo de ida da final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (17), na Neo Química Arena. O Timão não conseguiu aproveitar o apoio da Fiel para levar vantagem para o jogo de volta no Maracanã e viu Fernando Diniz se sobressair em relação a Dorival Júnior nos primeiros 90 minutos da decisão.
Relacionadas
- Fora de Campo
Falha na transmissão de Corinthians e Vasco pela Globo viraliza: ‘Do nada’
Fora de Campo17/12/2025
- Fora de Campo
Web cita PSG x Flamengo e se revolta com Corinthians x Vasco: ‘Horrível’
Fora de Campo17/12/2025
- Fora de Campo
Mosaico da Fiel em Corinthians x Vasco chama atenção: ‘Pesado’
Fora de Campo17/12/2025
O Corinthians não conseguiu furar a marcação do Vasco e criou poucas oportunidades no ataque. Foi a equipe carioca que teve mais chances, terminando a partida com 12 finalizações contra oito dos mandantes.
Como foi o jogo?
O início da decisão foi estudado, com briga e poucos lances de criatividade. Aos poucos, o Vasco controlou o ímpeto do Corinthians, que não conseguiu frequentar o campo de ataque. A primeira chance do jogo foi da equipe carioca. Thiago Mendes isolou ao finalizar de fora da área.
A estratégia de Fernando Diniz surtiu efeito, e o Vasco passou a dominar as ações ofensivas. Rayan chegou a sair cara a cara com Hugo Souza e balançou as redes, mas o árbitro assinalou impedimento. Na sequência, os cariocas criaram outras duas chances, com Coutinho, que finalizou para fora, e em cabeçada de Puma Rodríguez, que passou ao lado da trave direita.
A resposta do Timão só veio aos 25 minutos. Garro cobrou falta na área, André Ramalho desviou, Yuri chutou mascado e a bola sobrou para Memphis empurrar para às redes. Novamente, o árbitro assinalou impedimento.
O Vasco seguiu melhor na partida e não abriu o placar por pouco. Puma Rodriguez costurou a defesa, ficou na marca do pênalti, mas finalizou mascado e perdeu grande chance. Pouco depois, Andrés Gomes arriscou de fora da área e a bola foi para fora. O Corinthians ficou preso na marcação adversária, e pouco ofereceu perigo no primeiro tempo.
As dificuldades fizeram Dorival Júnior mudar a equipe aos seis minutos da etapa final, com as entradas de Maycon e Carrillo. Mesmo assim, o Vasco seguiu superior. A equipe de Fernando Diniz ficou perto de marcar com um chute de Philippe Coutinho, que desviou na zaga e foi para fora. No escanteio, Barros cabeceou na trave.
Com pouca criatividade, o clube alvinegro não assustou Léo Jardim, mas ele foi decisivo quando precisou. Aos 35 minutos, Bidu tabelou com Memphis e cruzou. Yuri Alberto finalizou livre na área para grande defesa do goleiro. Sem mais chances criadas, o jogo terminou sem gols.
Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Decisão
As equipes voltam a se encontrar no próximo domingo (21), no Maracanã, no Rio de Janeiro. A bola rola às 18h (de Brasília). Em caso de novo empate, com ou sem gols, a decisão da Copa do Brasil será nas penalidades.
✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS 0 X 0 VASCO
FINAL (JOGO DE IDA) - COPA DO BRASIL
🗓️ Data e horário: quarta-feira, 17 de dezembro de 2025, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
🥅 Gols:
🟨 Cartões amarelos: Robert Renan (VAS); Raniele (COR); Vitinho (COR)
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael da Silva Alves (RS)
🏁VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
⚽ESCALAÇÕES
CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)
Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (André), José Martínez (Carrillo), Breno Bidon (Maycon) e Garro (Vitinho); Memphis (Dieguinho) e Yuri Alberto
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Thiago Mendes, Cauan Barros e Philippe Coutinho (Matheus França); Nuno Moreira (Vegetti), Andrés Gómez e Rayan
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias