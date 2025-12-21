Mosaico da torcida do Vasco na final contra o Corinthians repercute; veja

Vasco e Corinthians estão se enfrentando, na tarde deste domingo (21), pelo jogo de volta da final da Copa do Brasil. Nas redes sociais, o mosaico da torcida do Cruz-Maltino para receber a equipe chamou muita atenção dos torcedores.

Com o Maracanã lotado, o Vasco pega o Corinthians para encerrar um jejum de 14 anos sem um título de relevância nacional. O Timão venceu o Brasileirão em 2017 e tem um tempo de espera menor, mas também vai dar a vida na grande final.

Nas redes sociais, o mosaico da torcida do Vasco antes do jogo contra o Corinthians chamou muita atenção, inclusive de torcedores rivais. Veja a festa abaixo:

Maracanã recebe final da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians (Foto: Pedro Cobalea / Lance!)

Veja mosaico da torcida do Vasco para enfrentar o Corinthians

Escalação do Gigante da Colina

O Vasco divulgou a escalação para enfrentar o Corinthians logo mais, às 18h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da final da Copa do Brasil. O onze inicial escolhido por Fernando Diniz é o mesmo da primeira partida. Os principais desfalques cruz-maltinos são Lucas Pitón, com lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, e Mateus Carvalho, que sentiu lesão de LCA no aquecimento do último confronto e será operado.

O Vasco, então, vai a campo com Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.

Vasco e Corinthians empataram o primeiro jogo por 0 a 0 na Neo Química Arena, em São Paulo. Em caso de nova igualdade no placar, a decisão irá para os pênaltis. Além da consagração, os dois times lutam pela expressiva premiação de R$ 77 milhões, R$ 44 milhões a mais que a bonificação do vice.