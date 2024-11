Veja as chances de classificação à Libertadores após empate em Grêmio x Cruzeiro

O empate em 1 a 1 entre Grêmio e Cruzeiro, na quarta-feira (27), movimentou a tabela do Brasileirão, e o Departamento de Matemática da UFMG atualizou as chances de classificação à Libertadores 2025. Além de Botafogo, Palmeiras, Internacional e Fortaleza (fase de grupos), o Flamengo (5°) também cravou sua ida ao torneio continental após vencer a Copa do Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Simulador do Brasileirão é no Lance! Acesse e simule como seu time irá finalizar o campeonato!

Portanto, o título rubro-negro transformou o bloco de classificação para um G7. Em sexto lugar, o São Paulo também garantiu sua vaga na fase eliminatória, e agora a última posição pode ficar entre três clubes.

Caso o Glorioso conquiste a Libertadores 2024, mais uma vaga será aberta. Portanto, oito equipes terão acesso à competição continental.

Após a perda do título da Sul-Americana, para o Racing, no último sábado, a única maneira do Cruzeiro se classificar para a Libertadores é via Campeonato Brasileiro. Com 48 pontos em 35 rodadas, o Cabuloso, que tem 27% de chance de classificação, disputa a última vaga (garantida), com o Bahia e Corinthians, ambos com 47 pontos (32,7% e 36,8%, respectivamente).

continua após a publicidade

➡️ Brasileirão: veja as chances de rebaixamento após empate em Grêmio x Cruzeiro

Matematicamente, Atlético-MG (0,063%), Vasco (2,5%), Vitória (0,45%), Grêmio (0,31%) e Athletico-PR (0,16%) também têm chances, porém são mínimas. Porém, caso o Galo vença o torneio continental, conquistará a vaga direta em 2025.

Confira os jogos da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro:

Atlético-MG 2 x 3 Juventude

Palmeiras 1 x 3 Botafogo

Cuiabá x Bahia

Criciúma x Corinthians

Vasco x Atlético-GO

Grêmio x São Paulo

Flamengo x Internacional

Vitória x Fortaleza

RB Bragantino x Cruzeiro

Athletico-PR x Fluminense

continua após a publicidade

Chances de título no Brasileirão

O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais também calculou as probabilidades de título. Líder com 73 pontos, o Botafogo aumentou suas chances após a vitória contra o Palmeiras: 75,3%. Por outro lado, o Verdão teve a probabilidade reduzida para 23,8%. Internacional (0,74%) e Fortaleza (0,15%) ainda têm possibilidades remotas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte