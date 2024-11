Renato Gaúcho cita filhos de jornalistas em ameaça; veja o vídeo

O técnico Renato Gaúcho subiu o tom contra a imprensa, na última quarta-feira (27), após o empate do Grêmio com o Cruzeiro por 1 a 1, no Mineirão, pela 35ª rodada do Brasileirão. Durante a coletiva de imprensa após a partida, o treinador realizou uma ameaça a alguns comunicadores presentes no evento.

Sem citar nomes, o atual comandante da equipe tricolor citou filhos, família e premeditou um "ataque". O fato aconteceu após Renato Gaúcho se mostrar incomodado com a postura de alguns repórteres no evento. Para ele, alguns profissionais estariam tentando "jogar a pessoa dele contra a torcida do Grêmio".

- Se continuarem mentindo, vou dar os nomes aos bois, vou atacar também, chamar alguns de mentirosos e covardes. Estão se aproveitando da situação do Grêmio. Vocês também tem família, filhos no colégio e andam por aí. Os torcedores conhecem alguns de vocês. Vocês querem que a gente passe por dificuldade? Alguns de vocês vão passar também - disse o treinador, antes de amaeçar não participar mas de entrevistas coletivas após jogos da temporada.

- Não tenho medo de ninguém da imprensa. Não preciso de nenhum de vocês. Eu respeito e sou profissional. Se vocês forem profissionais comigo. Caso o contrário, esta será a minha última entrevista. Se continuarem inventando história sobre meu grupo, de presidente e treinador, vai estar o auxiliar aqui no próximo jogo - concluiu.

Renato Gaúcho no banco de reservas do Mineirão durante Cruzeiro x Grêmio (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Luta do Grêmio contra o rebaixamento

A atual fase do tricolor gaúcho no Campeonato Brasileiro não é boa. Há duas rodadas para o fim do torneio nacional, o Grêmio se encontra na 14ª colocação da tabela de classificação, apenas três pontos na frente do Criciúma, primeiro time da zona de rebaixamento.

O cenário trás a necessidade de bons resultados nas próximas rodadas para confirmar a presença do clube na elite do futebol brasileiro para o ano que vem. Até o momento, o Grêmio precisa apenas de si para alcançar determinada objetivo. Os próximos jogos do clube são contra o São Paulo e Vitória, respectivamente nos dias um e quatro de dezembro.