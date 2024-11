Em noite de golaços, Cruzeiro e Grêmio ficam no empate pelo Brasileirão

Cruzeiro e Grêmio empataram em 1 a 1, nesta quarta-feira (27), pela 35ª rodada do Brasileirão, no Mineirão. O Tricolor saiu na frente com Braithwaite, mas Matheus Pereira deixou tudo igual para a Raposa. A equipe de Fernando Diniz chegou aos 48 pontos e permanece na 7ª colocação, enquanto o time de Renato Gaúcho alcançou os 41 pontos e subiu para a 14ª posição.

Como foi a partida?

No início da partida, o Cruzeiro pressionou o Grêmio e quase abriu o placar com Lautaro Díaz sendo lançado no ataque por William, mas carimbando a trave. Os visitantes abriram o placar em uma escapada de João Pedro pela direita, que cruzou para Braithwaite finalizar de letra e estufar as redes aos 18 minutos. Na sequência, a Raposa respondeu com Barreal desperdiçando uma incrível chance cara a cara com Marchesín e batendo ao lado da trave. O Cabuloso seguiu pressionando até que Matheus Pereira tabelou com Gabriel Veron e chutou de primeira para marcar um golaço aos 41 minutos.

Na segunda etapa, o confronto caiu de ritmo. O Cruzeiro buscou mais o gol e criou uma chance de perigo em um cruzamento desperdiçado por Lautaro Díaz, que cabeceou pela linha de fundo. As alterações das duas equipes não deram mais velocidade ao duelo, que permaneceu morno até o apito final da partida.

O que vem por aí para Cruzeiro e Grêmio?

No domingo (1), o Cruzeiro visita o Bragantino, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 18h30 (de Brasília), buscando se recuperar na classificação e sonhando com uma vaga na Libertadores.

No mesmo dia, o Grêmio recebe o São Paulo, às 16h (de Brasília), em confronto entre clubes que brigam em partes opostas na tabela. O Imortal briga por uma vaga na Sul-Americana, enquanto o Soberano persegue o G-4.

✅ FICHA TÉCNICA

Cruzeiro 1 x 1 Grêmio - Brasileirão

35ª rodada

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 27 de novembro de 2024, às 21h (de Brasília).

📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

🥅 Gols: Braithwaite, 18'/1ºT (0-1); Matheus Pereira, 41'/1ºT (1-1)

🟨 Cartões amarelos: William (CRU); Jemerson (GRE)

CRUZEIRO (Técnico: Fernando Diniz)

Cássio; William, João Marcelo, Villalba e Marlon; Lucas Silva (Mateus Vital), Romero e Matheus Pereira; Gabriel Veron (Kenji), Laurato Díaz (Tevis) e Barreal (Japa).

GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)

Marchesín; João Pedro, Rodrigo Caio, Jemerson e Reinaldo; Dodi (Pepê), Villasanti e Cristaldo (Monsalve); Soteldo (Pavón), Braithwaite (Diego Costa) e Aravena (Edenílson).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP).

🚩 Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP).

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).