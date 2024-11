Brasileirão: veja as chances de rebaixamento após empate em Grêmio x Cruzeiro

O empate em 1 a 1 entre Grêmio e Cruzeiro, na quarta-feira (27), movimentou a parte de baixo da tabela do Brasileirão. O Cabuloso chegou aos 48 pontos e permanece na 7ª colocação, enquanto o Imortal alcançou os 41 pontos e subiu para a 14ª posição. O Departamento de Matemática da UFMG atualizou as chances de queda dos clubes para a Série B.

continua após a publicidade

➡️ Simulador do Brasileirão é no Lance! Acesse e simule como seu time irá finalizar o campeonato!

Após o resultado do último jogo, as chances do Grêmio diminuíram: agora, as chances da equipe de Renato Gaúcho ficaram em 5,3%. Por outro lado, apesar da sequência negativa desde a chegada de Diniz, o clube mineiro já havia se livrado de qualquer chances de rebaixamento para a segunda divisão.

18° colocado com 37 pontos, o RB Bragantino tem 70,1%. À frente dele, o Criciúma é o primeiro clube do Z-4 do Campeonato Brasileiro, com um ponto a mais (38) e tem 66,5%. Por fim, o último time com as maiores chances segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o Fluminense aparece com 37,4%.

continua após a publicidade

Outros times também aparecem com chances de descer para a Série B, como o Athletico-PR e o Juventude, ambos com 41 pontos: o Furacão tem 9,9% e o Papo tem 9%.

➡️ Técnico do Grêmio, Renato Gaúcho se descontrola e ameaça jornalistas

Confira os jogos da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro:

Atlético-MG 2 x 3 Juventude

Palmeiras 1 x 3 Botafogo

Cuiabá x Bahia

Criciúma x Corinthians

Vasco x Atlético-GO

Grêmio x São Paulo

Flamengo x Internacional

Vitória x Fortaleza

RB Bragantino x Cruzeiro

Athletico-PR x Fluminense

continua após a publicidade

Chances de título no Brasileirão

O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais também calculou as probabilidades de título. Líder com 73 pontos, o Botafogo aumentou suas chances após a vitória contra o Palmeiras: 75,3%. Por outro lado, o Verdão teve a probabilidade reduzida para 23,8%. Internacional (0,74%) e Fortaleza (0,15%) ainda têm possibilidades remotas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte