Torcida do Cruzeiro protesta contra Diniz e jogadores: ‘Time pipoqueiro’

Após o empate em 1 a 1 entre Cruzeiro e Grêmio, nesta quarta-feira (27), pela 35ª rodada do Brasileirão, no Mineirão, a torcida do clube mineiro protestou contra o técnico Fernando Diniz e os jogadores. O time foi chamado de “pipoqueiro”, e o treinador foi xingado.

Na saída de campo, boa parte dos jogadores foi vaiado pelos cruzeirenses. Fernando Diniz saiu para o vestiário, mas voltou ao gramado, reclamou da arbitragem, cumprimentou os atletas ainda e saiu abraçado com Matheus Pereira.

No comando do Cruzeiro, Diniz tem apenas 30,30% de aproveitamento. Em dez jogos à frente do clube, o treinador teve duas vitórias, três empates e cinco derrotas. A última na final da Sul-Americana, por 3 a 1 para o Racing, e mais quatro no Campeonato Brasileiro.

Como foi a partida entre Cruzeiro e Grêmio?

No início da partida, o Cruzeiro pressionou o Grêmio e quase abriu o placar com Lautaro Díaz sendo lançado no ataque por William, mas carimbando a trave. Os visitantes abriram o placar em uma escapada de João Pedro pela direita, que cruzou para Braithwaite finalizar de letra e estufar as redes aos 18 minutos. Na sequência, a Raposa respondeu com Barreal desperdiçando uma incrível chance cara a cara com Marchesín e batendo ao lado da trave. O Cabuloso seguiu pressionando até que Matheus Pereira tabelou com Gabriel Veron e chutou de primeira para marcar um golaço aos 41 minutos.

Na segunda etapa, o confronto caiu de ritmo. O Cruzeiro buscou mais o gol e criou uma chance de perigo em um cruzamento desperdiçado por Lautaro Díaz, que cabeceou pela linha de fundo. As alterações das duas equipes não deram mais velocidade ao duelo, que permaneceu morno até o apito final da partida.

Agora, o Cruzeiro visita o Bragantino, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo (1), às 18h30 (de Brasília), buscando se recuperar na classificação e sonhando com uma vaga na Libertadores.

