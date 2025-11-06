O Coritiba encara o Paysandu no domingo (9), às 20h30 (de Brasília), na Curuzu, pela 36ª rodada da Série B, e pode selar o acesso à elite do futebol brasileiro com duas rodadas de antecedência. A equipe alviverde é lider da Segundona, com 61 pontos.

O cenário poderia ser mais tranquilo, mas o Coxa apenas empatou sem gols com o CRB, no Couto Pereira, na última sexta-feira (31). Por conta disso, o time comandado por Mozart não depende apenas de si nesta rodada.

Para subir à Série A no final de semana, o primeiro passo do Coritiba é vencer o rebaixado Paysandu em Belém. O Papão caiu à Série C ao perder por 2 a 1, de virada, para o Atlético-GO, no Antônio Accioly.

Além da vitória, o Coxa precisa secar dois adversários e torcer para que, ao menos, um deles não vença. O Criciúma ou o Athletico não pode ganhar do Atlético-GO e do Volta Redonda, respectivamente. Ambos jogam em casa.

Os dois jogos, inclusive, acontecem antes da equipe alviverde entrar em campo. O Furacão joga no sábado (8), às 18h30, enquanto o Tigre joga no domingo (9), às 17h.

Vale destacar que uma derrota ou empate do Coritiba contra o Paysandu adia o acesso antecipado para a 37ª rodada, quando recebe o Athletic-MG, no Couto Pereira. De acordo com a Universidade Federal de Minais Gerais, o Coxa tem 99,27% de chance de acesso e 70,2% de ser campeão.

As contas do Coritiba para subir na 36ª rodada

Vencer o Paysandu

Athletico ou Criciúma não vencer

Jogadores do Coritiba no CT Graciosa. Foto: Mateus Suzin/Coritiba

Coritiba na Série B

O Coritiba segue como líder da Série B, com 61 pontos, e tem uma diferença de cinco pontos para o Novorizontino, quinto colocado, com 56 pontos.

Paysandu x Coritiba: domingo (9), às 20h30, Curuzu

Coritiba x Athletic-MG: sábado (15), às 16h30, Couto Pereira

Amazonas x Coritiba: domingo (23), às 16h30, Carlos Zamith