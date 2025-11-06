Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta (06/11/2025)
Veja os jogos televisionados desta quinta-feira (6)
- Matéria
- Mais Notícias
Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (6), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Série A do Brasileirão, Europa League e do Mundial sub-17, entre outros campeonatos ao redor do mundo.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Não é o Estêvão: veja quem foi o vencedor do Golden Boy 2025
Futebol Internacional04/11/2025
- Fora de Campo
Europeus se revoltam com premiação e pedem Estêvão: ‘Roubado’
Fora de Campo04/11/2025
- Fora de Campo
Cena entre Alex Poatan e Ibrahimović choca internautas: ‘Loucura’
Fora de Campo04/11/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 6 de novembro de 2025)
Brasileirão
Fluminense x Mirassol — 19h30 — Record, CazéTV e Premiere
Ceará x Fortaleza — 20h — Premiere
Palmeiras x Santos — 21h30 — Sportv e Premiere
➡️Clique para assistir no Premiere
UEFA Europa League
Sturm Graz x Nottingham Forest — 14h45 — CazéTV
Utrecht x Porto — 14h45 — CazéTV
Rangers x Roma — 17h — CazéTV
➡️Clique para assistir à CazéTV via Prime Video
Mundial sub-17
Bolívia sub-17 x Itália sub-17 — 9h30 — FIFA+
Portugal sub-17 x Marrocos sub-17 — 9h30 — FIFA+
Japão sub-17 x Nova Caledônia sub-17 — 10h — FIFA+
Argentina sub-17 x Tunísia sub-17 — 10h30 — CazéTV e FIFA+
Fiji sub-17 x Bélgica sub-17 — 11h45 — FIFA+
Emirados Árabes Unidos sub-17 x Croácia sub-17 — 12h15 — FIFA+
Catar sub-17 x África do Sul sub-17 — 12h45 — FIFA+
Senegal sub-17 x Costa Rica sub-17 — 12h45 — FIFA+
Supercopa do Egito (semifinal)
Al Ahly x Ceramica Cleopatra — 11h15 — ESPN 4 e Disney+
Zamalek x Pyramids — 14h15 — ESPN 4 e Disney+
➡️Clique para assistir no Disney+
Campeonato Saudita
Al Hazem x Al Khaleej — 11h55 — Canal GOAT
Al Qadsiah x Al Kholood — 14h30 — Canal GOAT e BandSports
Campeonato Saudita Feminino
Al Nassr (F) x Al Hilal (F) — 13h30 — Canal GOAT
Campeonato Alemão Feminino
Hoffenheim (F) x Freiburg (F) — 15h — DAZN
Copa do Brasil sub-20 (oitavas)
Flamengo sub-20 x Atlético-MG sub-20 — 16h30 — Sportv
Campeonato Inglês (Terceira Divisão)
Reading x Stevenage — 17h — Disney+
Copa do Caribe (semifinal)
Cibao x O&M FC — 20h — Disney+
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias