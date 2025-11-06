menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta (06/11/2025)

Veja os jogos televisionados desta quinta-feira (6)

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/11/2025
06:00
igor jesus nffc
imagem cameraIgor Jesus comemora gol pelo Nottingham Forest (Foto: Divulgação/Nottingham Forest)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (6), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Série A do Brasileirão, Europa League e do Mundial sub-17, entre outros campeonatos ao redor do mundo.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 6 de novembro de 2025)

Brasileirão

Fluminense x Mirassol — 19h30 — Record, CazéTV e Premiere
Ceará x Fortaleza — 20h — Premiere
Palmeiras x Santos — 21h30 — Sportv e Premiere

➡️Clique para assistir no Premiere

Jogos de hoje: após vencer o Juventude no final de semana, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o Santos (Foto: Luiz Erbes/AGIF/ Gazeta Press)
Jogos de hoje: após vencer o Juventude no final de semana, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o Santos (Foto: Luiz Erbes/AGIF/ Gazeta Press)

UEFA Europa League

Sturm Graz x Nottingham Forest — 14h45 — CazéTV
Utrecht x Porto — 14h45 — CazéTV
Rangers x Roma — 17h — CazéTV

➡️Clique para assistir à CazéTV via Prime Video

Mundial sub-17

Bolívia sub-17 x Itália sub-17 — 9h30 — FIFA+
Portugal sub-17 x Marrocos sub-17 — 9h30 — FIFA+
Japão sub-17 x Nova Caledônia sub-17 — 10h — FIFA+
Argentina sub-17 x Tunísia sub-17 — 10h30 — CazéTV e FIFA+
Fiji sub-17 x Bélgica sub-17 — 11h45 — FIFA+
Emirados Árabes Unidos sub-17 x Croácia sub-17 — 12h15 — FIFA+
Catar sub-17 x África do Sul sub-17 — 12h45 — FIFA+
Senegal sub-17 x Costa Rica sub-17 — 12h45 — FIFA+

continua após a publicidade

Supercopa do Egito (semifinal)

Al Ahly x Ceramica Cleopatra — 11h15 — ESPN 4 e Disney+
Zamalek x Pyramids — 14h15 — ESPN 4 e Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Campeonato Saudita

Al Hazem x Al Khaleej — 11h55 — Canal GOAT
Al Qadsiah x Al Kholood — 14h30 — Canal GOAT e BandSports

Campeonato Saudita Feminino

Al Nassr (F) x Al Hilal (F) — 13h30 — Canal GOAT

Campeonato Alemão Feminino

Hoffenheim (F) x Freiburg (F) — 15h — DAZN

Copa do Brasil sub-20 (oitavas)

Flamengo sub-20 x Atlético-MG sub-20 — 16h30 — Sportv

Campeonato Inglês (Terceira Divisão)

Reading x Stevenage — 17h — Disney+

Copa do Caribe (semifinal)

Cibao x O&M FC — 20h — Disney+

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias