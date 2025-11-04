O atacante Rodrigo Rodrigues, 28 anos, está fora da temporada e só retorna ao Coritiba em 2026. O jogador sofreu uma grave lesão no treinamento de segunda-feira (3), no CT da Graciosa.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Rodrigo Rodrigues foi diagnosticado com contusão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho. Logo após o exame, o atleta iniciou o tratamento com a equipe de fisioterapia e passará por cirurgia nos próximos dias.

O tempo de recuperação desse tipo de lesão é de nove a 12 meses. Dessa forma, o centroavante só ficará à disposição no Coxa entre agosto e novembro do ano que vem.

continua após a publicidade

- O clube manifesta todo o seu apoio e deseja ao atleta uma excelente recuperação, com breve retorno aos gramados - postou o clube, nas redes sociais.

➡️ Mais notícias do Coritiba

Rodrigo Rodrigues no Coritiba

Único reforço na última janela de transferência, Rodrigo Rodrigues chegou ao Alto da Glória na metade de agosto, vindo do Espérance, da Tunísia, após o Mundial de Clubes. Ao todo, o atacante fez um gol em quatro jogos, sendo dois como titular, com a camisa alviverde.

continua após a publicidade

Ele tinha sofrido uma lesão muscular na coxa no empate em 0 a 0 com o Goiás, em 12 de setembro, e voltou na última rodada. O atacante virou desfalque por nove jogos e entrou no segundo tempo contra o CRB, na sexta-feira (31), antes da grave contusão.

Para o setor, o técnico Mozart tem Gustavo Coutinho e Dellatorre como opções.

Coritiba na Série B

O Coritiba segue como líder da Série B, com 61 pontos, e tem uma diferença de cinco pontos para o Novorizontino, quinto colocado, com 56 pontos. Na próxima rodada, o Coxa visita o rebaixado Paysandu no domingo (9), às 20h30 (de Brasília), na Curuzu, e pode confirmar o acesso com antecedência em caso de vitória e Athletico ou Criciúma não vencer Volta Redonda e Atlético-GO, respectivamente, em casa.

Paysandu x Coritiba: domingo (9), às 20h30, Curuzu

Coritiba x Athletic-MG: sábado (15), às 16h30, Couto Pereira

Amazonas x Coritiba: domingo (23), às 16h30, Carlos Zamith