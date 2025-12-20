Fortaleza encerra a temporada com 35 conquistas na base

As categorias de base do Fortaleza encerraram 2025 com a expressiva marca de 35 troféus. Além das conquistas, o time comemorou também as convocações de atletas para seleções de base e as melhorias estruturais que foram realizadas.

O Tricolor promoveu uma reforma geral nos alojamentos, a modernização do auditório, a criação de uma sala de troféus e a capacitação de vários profissionais. Erisson Matias, gerente das categorias de base do clube, destacou as metas alcançadas em 2025.

— Foi um ano histórico principalmente dentro de campo, com títulos internacionais na Holanda e na Itália, títulos nacionais na Supercopa Capital Sub-17 e na Go Base MS Sub-16, e regional com a Copa Nordestinho Sub-15. Ao todo, tivemos mais de 30 títulos juntando todas as categorias, algo que foi premiado com convocações para as seleções femininas e masculinas - celebrou.

O Fortaleza superou o Ceará na final da Copa Seromo sub-15 (Foto: Stefania Lima)

A categoria sub-13 sagrou-se campeã em cima de Bayern de Munique-ALE e Real Madrid-ESP, em disputas na Holanda e na Itália, respectivamente.

Matias também destacou que a temporada de 2025 consolidou um ciclo de trabalho iniciado em 2023, quando foram definidas, em conjunto com a diretoria do clube, as metas para os anos seguintes.

— Em 2023 sentamos com a diretoria para estabelecer metas e modelo de trabalho nesses próximos dois anos e com muito esforço conseguimos alcançar todos os objetivos. Neste ano conseguimos ter uma utilização maior dos atletas da base no profissional, recorde na venda de ativos e uma supremacia nas competições estaduais. Tudo isso potencializado por um corpo de funcionários competentes com uma estrutura digna para o trabalho em alto nível - explicou.

O Leão encerrou o ano na liderança dos rankings estadual e nordestino, além de figurar entre as dez principais bases do país no ranking nacional.

