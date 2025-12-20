Invicto fora de casa, Corinthians aposta na força como visitante para a decisão

O Maracanã recebe a decisão da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians, no próximo domingo (21), às 18h (de Brasília). O Timão perdeu a oportunidade de construir uma vantagem diante da Fiel após o empate sem gols no jogo de ida. Ainda assim, os comandados de Dorival Júnior possuem um bom retrospecto como visitante na competição.

Os comandados de Dorival Júnior venceram todas as suas partidas fora de casa na Copa do Brasil. A equipe bateu o Novorizontino, Palmeiras, Athletico Paranaense e Cruzeiro. André Ramalho pediu um voto de confiança para o elenco

- A gente sabe que vai ser muito difícil, do outro lado tem uma equipe com muita qualidade, mas nós acreditamos no nosso potencial, sabemos que a gente pode fazer melhor do que fizemos hoje. Para nos motivar, a gente ganhou todos os jogos fora de casa na Copa do Brasil, e esperamos repetir nesse jogo tão decisivo - disse o defensor.

Corinthians bateu o Cruzeiro fora de casa e encaminhou a vaga na final (Foto: Gilson Lobo/via Gazeta Press)

Partidas do Corinthians como visitante na Copa do Brasil

Novorizontino 0 x 1 Corinthians - Terceira Fase - Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi - Novo Horizonte (SP)

Palmeiras 0 x 2 Corinthians - Oitavas de final - Allianz Parque - São Paulo (SP)

Athletico Paranaense 0 x 1 Corinthians - Quartas de final - Arena da Baixada - Curitiba (PR)

Cruzeiro 0 x 1 Corinthians - Semifinal - Mineirão - Belo Horizonte (MG)

Decisão

Corinthians e Vasco se enfrentam no domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã. Com o placar zerado no jogo de ida, a partida ganhou ares de jogo único. Quem vencer, independentemente da vantagem, leva o título. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.