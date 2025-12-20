Botafogo vê 2025 como exemplo para acelerar buscas por novo técnico

O Botafogo olha para a temporada de 2026 da mesma forma como virou para 2025 após os grandes títulos e precisando recomeçar um trabalho. A saída de Davide Ancelotti ao fim do ano fez a SAF refazer o planejamento e, desta vez, sem poder atrasar, já que o Brasileirão terá início no dia 28 de janeiro.

Na temporada passada, Artur Jorge, após levantar os troféus da Libertadores e do Brasileirão, aceitou proposta do futebol catari e largou o projeto tocado por John Textor. O sucessor Renato Paiva só foi contratado no fim de fevereiro e isso custou títulos que a torcida esperava celebrar.

Nesse hiato sem um comandante efetivo, o Botafogo fez sua pior campanha no Campeonato Carioca, com a nona colocação, perdeu a Supercopa Rei para o Flamengo e a Recopa Sul-Americana para o Racing-ARG. Pressão automática após Textor destacar que a temporada "só começaria em abril".

Davide Ancelotti deixou o comando do Botafogo (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

Botafogo no mercado

John Textor já indicou que não pretende demorar como foi em 2025. O período de análises já começou com suporte do departamento de futebol, e o empresário dono da SAF deve iniciar as entrevistas — de praxe em sua gestão — com profissionais dentro do padrão de jogo definido na próxima semana.

Nas buscas, o Glorioso já recebeu a negativa por parte do estafe de Rafael Guanaes, técnico do Mirassol, que sequer abriu conversas. Nomes europeus, sempre a preferência de Textor, também estão em pauta.

O Botafogo foi atrás de um novo técnico após desligar Davide Ancelotti do comando. A cúpula do futebol do Botafogo entendeu que mudanças na preparação física eram necessárias, e levantou bola para demissão do preparador Luca Guerra. Internamente, a avaliação é de que o trabalho teria impactado diretamente no alto número de lesões musculares ao longo da temporada, além do desgaste físico acentuado do elenco na reta final do Campeonato Brasileiro.

O principal motivo da saída foi a discordância do treinador italiano com a decisão da diretoria da SAF de demitir o preparador físico Luca Guerra, profissional que integrava sua comissão técnica desde a chegada ao clube.

