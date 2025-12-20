Lavega, Lezcano, Riquelme: veja quem volta antes de férias no Fluminense

Fluminense já definiu os primeiros passos do planejamento para a temporada de 2026 e começa o ano apostando em observação interna. Conforme o cronograma traçado pela comissão técnica, parte do elenco se reapresenta no CT Carlos Castilho no dia 2 de janeiro, antes do retorno dos titulares, marcado para o dia 8. A estratégia pode render os primeiros "reforços" para Luis Zubeldía sem que o clube precise, necessariamente, ir ao mercado.

Entre os jogadores confirmados para a reapresentação antecipada estão Lavega, Lezcano, Santi Moreno, Júlio Fidelis, Riquelme, Davi Schiundt, Wallace Davi e Matheus Reis. O grupo reúne jovens formados em Xerém e atletas que tiveram participação mais limitada ao longo da última temporada, mas que estão no radar da comissão técnica para 2026.

A decisão de dividir o elenco tem relação direta com o contexto vivido pelo treinador em 2025. Zubeldía assumiu o time em meio à disputa por uma vaga direta na Libertadores e trabalhou com margem mínima para testes, o que o levou a manter uma base fixa de titulares durante o Brasileirão. Com mais tempo de preparação agora, o argentino pretende olhar com mais atenção para peças internas antes de definir novas contratações.

A pré-temporada e o Campeonato Carioca surgem como momentos-chave para esse processo. A ideia é avaliar esses atletas desde o início e entender quem pode ganhar espaço no elenco principal ao longo do ano. Internamente, há a leitura de que alguns desses nomes podem cumprir funções que hoje são tratadas como carências.

Fluminense terá temporada apertada

O planejamento também leva em conta o novo desenho da temporada. O Brasileirão começa já no dia 28 de janeiro, e o Estadual terá início em 14 de janeiro, o que reduz o tempo tradicional de preparação. Por isso, a comissão optou por antecipar o retorno de parte do grupo e ganhar semanas importantes de trabalho.

