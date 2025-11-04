O técnico Mozart afirmou que o Paysandu, rebaixado com três rodadas de antecedência, merece respeito por parte do líder Coritiba. As equipes se enfrentam no domingo (9), às 20h30 (de Brasília), na Curuzu, pela 36ª rodada da Série B, e o Coxa tem a possibilidade de selar o acesso.

Lanterna, o Papão perdeu por 2 a 1 do Atlético-GO, fora de casa, e decretou a queda para a Série C ao fim da 35ª rodada. Com o rebaixamento, o clube paraense iniciou dispensas no elenco e demitiu o técnico Márcio Fernandes na segunda-feira (3) - Ignácio Neto assume interinamente.

O Paysandu, inclusive, foi responsável por uma das oito derrotas do Coritiba na Série B, em uma goleada de 5 a 2, no Couto Pereira.

- Nós vamos respeitar o Paysandu, uma equipe extremamente tradicional do Norte do nosso país, que tem uma torcida apaixonada e uma história importante. Eu nunca olho a classificação. Até porque, do outro lado, há pais de família, jogadores com carreiras importantes e um clube com muita tradição. Vamos nos preparar para fazer uma final, respeitando o adversário - afirmou o treinador, em entrevista coletiva.

Já o Coxa vem de empate em 0 a 0 com o CRB, no Couto Pereira, e não perde há três jogos - uma vitória e duas igualdades. O tropeço em casa gerou vaias da torcida alviverde no estádio.

De acordo com Mozart, a equipe coxa-branca tem que saber lidar com a ansiedade. Para subir à Série A em Belém, o Coritiba precisa apenas vencer.

- Acho que fomos mais ansiosos do que normalmente somos. Depois de um ano difícil, de reconstrução, estamos contribuindo para reposicionar o clube. Chegar nessa reta final não é simples, mesmo com um time experiente. A ansiedade realmente nos atrapalhou um pouco - completou.

Coritiba na Série B

O Coritiba segue como líder da Série B, com 61 pontos, e tem uma diferença folgada para o Criciúma, quinto colocado, com 55 pontos.

Paysandu x Coritiba: domingo (9), às 20h30, Curuzu

Coritiba x Athletic-MG: sábado (15), às 16h30, Couto Pereira

Amazonas x Coritiba: domingo (23), às 16h30, Carlos Zamith