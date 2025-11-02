Vasco x São Paulo: acompanhe AO VIVO o pré-jogo da briga pelo G6 no Brasileirão

O Vasco recebe o São Paulo neste domingo (2) pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20h30 (de Brasília), em São Januário. A partida será marcada por um reencontro com Fernando Diniz, um tabu de 12 anos sem derrotas do Cruzmaltino contra o Tricolor em casa e uma briga acirrada pela vaga na Copa Libertadores. Acompanhe todo o pré-jogo ao vivo do Lance!.

continua após a publicidade

No momento, a briga pelo G6 está ainda mais intensa. O São Paulo está, no momento, na décima colocação com 41 pontos. Enquanto isso, o Vasco está na oitava, com 42 pontos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

ACOMPANHE AO VIVO O PRÉ-JOGO DE VASCO X SÃO PAULO:

18h00: HISTÓRICO DAS EQUIPES

Em 130 partidas disputadas ao longo de quase um século de história, o Tricolor Paulista leva uma ligeira vantagem: são 47 vitórias do São Paulo contra 46 do Vasco, além de 37 empates.

continua após a publicidade

➡️ Vasco x São Paulo: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Nos confrontos diretos, o São Paulo marcou 207 gols (média de 1,6 por jogo), enquanto o Vasco balançou as redes 182 vezes (média de 1,4). A primeira vez que os clubes se enfrentaram foi em 13 de maio de 1930, em um amistoso no Rio de Janeiro, com vitória vascaína por 2 a 1. Desde então, o duelo tem produzido capítulos marcantes, alternando hegemonias e grandes partidas.

17h50: TAPETINHO ON!

O Vasco aproveitou o período em que não jogou no seu campo para realizar intervenções que visam melhorar a aparência e a qualidade do gramado. Renovado para o jogo deste domingo.

continua após a publicidade

17h35: REENCONTRO COM DINIZ!

Mais do que uma partida importante nesta reta final do Campeonato Brasileiro, tem um peso importante: o reencontro de Fernando Diniz com o Tricolor e antigos atletas.

Diniz foi demitido em 2021 após perder a liderança do Campeonato Brasileiro onde esteve em vantagem por sete pontos de diferença.

Em números, de acordo com dados do Sofascore, foram 15 jogos do técnico contra o Tricolor desde então. O treinador soma 7 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Além disso, as equipes de Diniz marcaram 25 gols e sofreram 24, em um histórico equilibrado. Veja a matéria completa do Lance! sobre.