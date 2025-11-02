A vitória simbolizou a força do time que misturava juventude e experiência sob PC Gusmão.

O Vasco da Gama viveu uma das tardes mais gloriosas de sua história no dia 25 de novembro de 2001, quando aplicou uma goleada de 7 a 1 sobre o São Paulo em São Januário, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com atuação de gala de Romário, autor de três gols, o time cruzmaltino atropelou um dos principais clubes do país com autoridade, talento e eficiência. O Lance! relembra Vasco 7 x 1 São Paulo no Brasileirão 2001.

O jogo ficou marcado como um símbolo da genialidade de Romário em seus anos finais de carreira no futebol brasileiro — uma exibição completa do Baixinho, que deu passes, fez gols e comandou o espetáculo.

Vasco 7 x 1 São Paulo no Brasileirão 2001

Primeiro tempo: domínio e intensidade do Vasco

Desde o início, o Vasco mostrou quem mandava em São Januário. E depois da expulsão de Rogério Ceni, parecia que o Vasco ia golear. E foi o que aconteceu. Com Gilberto e Euller abertos pelos lados, e Romário flutuando na frente, o time de PC Gusmão imprimiu ritmo forte e pressão constante sobre a saída de bola tricolor. O primeiro gol veio aos 18 minutos, com Gilberto, que aproveitou sobra dentro da área para abrir o placar.

Sem dar tempo ao adversário, o Vasco continuou sufocando o São Paulo. Aos 37 minutos, Euller ampliou, após bela jogada pela esquerda e passe preciso de Léo Lima. O 2 a 0 no placar ao intervalo refletia a diferença de intensidade e organização entre as equipes — o Vasco jogava solto, confiante, enquanto o São Paulo, de Nelsinho Baptista, parecia completamente perdido em campo.

Segundo tempo: o show de Romário

A etapa final foi um espetáculo à parte — o show de Romário. Logo aos 3 minutos, o Baixinho recebeu cruzamento de Gilberto e completou com categoria: 3 a 0. Pouco depois, Léo Lima marcou o quarto, e em seguida Romário voltou a balançar as redes, ampliando para 5 a 0 com um toque sutil e preciso, à sua maneira.

Aos 25 minutos, Euller invadiu a área e sofreu falta; na cobrança, Romário converteu, fazendo o sexto do Vasco e o seu terceiro na partida. Era o ápice de uma atuação perfeita — gols, passes e um domínio técnico absoluto. A torcida em São Januário cantava em coro o nome do ídolo, testemunhando uma das maiores atuações individuais da história do clube.

Aos 33 minutos, Dedé, que havia entrado no segundo tempo, completou o massacre com um belo chute cruzado: 7 a 0. O São Paulo, atordoado, só conseguiu diminuir aos 45, com França, em um lance isolado que pouco alterou o enredo de uma tarde histórica.

O massacre de São Januário e a genialidade do Baixinho

A goleada de 7 a 1 foi mais do que um simples resultado elástico. Foi a demonstração de um Vasco que ainda mantinha seu DNA ofensivo e técnico, mesmo em um período de transição. Comandado por PC Gusmão, o time misturava juventude e experiência — Léo Lima, Euller e Gilberto formavam um meio-campo dinâmico e criativo, enquanto Romário, aos 35 anos, provava mais uma vez por que era um dos maiores atacantes da história do futebol mundial.

O São Paulo, por sua vez, sofreu uma de suas piores derrotas no século XXI. Com Kaká, Luís Fabiano e França, o time paulista chegou ao Rio como favorito, mas acabou dominado do início ao fim, sem conseguir reagir à pressão vascaína.

Ficha técnica - Vasco 7 x 1 São Paulo no Brasileirão 2001

Campeonato Brasileiro – 2001 (Rodada 26)

Data: 25 de novembro de 2001 (domingo)

Local: Estádio Vasco da Gama (São Januário), Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Carlos Eugênio Simon

Gols: Gilberto (18'), Euller (37'), Romário (48', 66', 70'), Léo Lima (68') e Dedé (78') para o Vasco; França (90') para o São Paulo.

VASCO: Hélton; Rafael Pereira, João Carlos, Géder e Fabiano Eller; Gilberto, Léo Lima, Jamir e Donizete Oliveira; Euller e Romário. Técnico: PC Gusmão

SÃO PAULO: Rogério Ceni; Belletti, Júlio Santos, Emerson e Fábio Simplício; Cláudio Maldonado, Kaká, Adriano Gerlin e Gustavo Nery; Luís Fabiano e França. Técnico: Nelsinho Baptista

Um dos maiores jogos da história do Vasco

O 7 a 1 sobre o São Paulo entrou para o folclore vascaíno como uma das maiores exibições da era moderna do clube. Romário viveu uma tarde mágica, liderando uma equipe que unia técnica, ousadia e instinto goleador. O Beira-Rio, o Mineirão e o Morumbi já haviam visto grandes craques naquele Brasileirão — mas naquela tarde de novembro, o palco foi São Januário e o protagonista foi o Baixinho.

Com três gols e atuação inesquecível, Romário eternizou mais um capítulo em sua coleção de obras-primas. Para o torcedor cruzmaltino, aquele jogo não foi apenas uma vitória — foi um espetáculo de arte, categoria e história.