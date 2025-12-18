Vasco x Corinthians: CBF anuncia árbitro da final da Copa do Brasil

A CBF definiu o árbitro do jogo de volta da final da Copa do Brasil. Wilton Pereira Sampaio foi escolhido para apitar a partida entre Vasco e Corinthians, no próximo domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã.

O árbitro Wilton Pereira Sampaio, da Federação Goiana de Futebol e integrante do quadro da FIFA desde 2013, será o responsável pela condução da final. O goiano de 43 anos tem ampla experiência em competições de alto nível, inclusive fora do Brasil: ele foi um dos árbitros brasileiros na Copa do Mundo de 2022, no Catar, apitando quatro partidas, entre elas confrontos da fase de grupos, oitavas de final e o duelo entre Inglaterra e França pelas quartas de final.

O escolhido da CBF tem histórico em decisões da Copa do Brasil. O árbitro goiano esteve à frente da final de 2012, apitando o jogo de ida entre Coritiba e Palmeiras, e voltou a ser escalado em decisões recentes da competição. Em 2022, comandou a partida de volta da final entre Flamengo e Corinthians, no Maracanã, que terminou empatada e foi definida nos pênaltis, com o título da equipe carioca.

Wilton Pereira Sampaio apitará o duelo entre Vasco e Corinthians (Foto: Maga Jr/Agência F8/Gazeta Press)

Decisão da Copa do Brasil

Nesta quarta-feira (17), Corinthians e Vasco empataram por 0 a 0, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da final. O resultado deixou a decisão em aberto para o Maracanã. Quem vencer fica com o título da Copa do Brasil; em caso de novo empate, a definição será nos pênaltis.

O Corinthians tenta conquistar o quarto título da Copa do Brasil e chega à sua sétima final na história da competição. Do outro lado, o Vasco disputa a decisão pela terceira vez, com uma conquista e um vice no currículo.