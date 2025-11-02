Vasco e São Paulo mantêm equilíbrio histórico em confrontos diretos

Vasco e São Paulo entram em campo neste domingo (2), às 20h30 (de Brasília), em São Januário. O duelo entre as equipes é um dos mais equilibrados do futebol brasileiro. Em 130 partidas disputadas ao longo de quase um século de história, o Tricolor Paulista leva uma ligeira vantagem: são 47 vitórias do São Paulo contra 46 do Vasco, além de 37 empates.

Nos confrontos diretos, o São Paulo marcou 207 gols (média de 1,6 por jogo), enquanto o Vasco balançou as redes 182 vezes (média de 1,4). A primeira vez que os clubes se enfrentaram foi em 13 de maio de 1930, em um amistoso no Rio de Janeiro, com vitória vascaína por 2 a 1. Desde então, o duelo tem produzido capítulos marcantes, alternando hegemonias e grandes partidas.

Maiores goleadas

Entre os resultados mais expressivos, o Vasco guarda com carinho a goleada por 7 a 1, aplicada em 25 de novembro de 2001, pelo Campeonato Brasileiro. Já o São Paulo tem em seu histórico quatro triunfos por 5 a 1 — em 1931, 1933, 2006 e 2013 — que figuram entre suas maiores vitórias sobre o Cruzmaltino.

Confronto do primeiro turno

O último encontro entre as equipes aconteceu em 12 de junho de 2025, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. O Vasco venceu por 3 a 1, em uma atuação convincente que marcou seu primeiro triunfo fora de casa na competição. Com gols de Rayan, Nuno Moreira e Vegetti, o Gigante da Colina abriu 3 a 0 no placar e controlou o jogo. No fim, o jovem Ryan Francisco descontou com um belo gol para o Tricolor Paulista.

Disputa por vaga na Libertadores

A partida deste domingo ganha um ingrediente especial. Vasco e São Paulo entram em campo diretamente envolvidos na disputa por uma vaga na próxima Copa Libertadores da América. O Cruzmaltino ocupa a 8ª posição, com apenas um ponto de vantagem sobre o Tricolor Paulista, o que torna o confronto um verdadeiro duelo de seis pontos.

A briga ficou ainda mais acirrada após a confirmação de duas equipes brasileiras na final da atual edição da Libertadores, o que abriu uma vaga extra na competição continental do próximo ano. Assim, os sete primeiros colocados do Brasileirão garantirão presença na Libertadores — os cinco primeiros de forma direta, enquanto o sexto e o sétimo precisarão disputar a fase preliminar.