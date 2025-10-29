Pelo Vasco, Diniz reencontra o São Paulo e velhos aliados; relembre e veja números

O Vasco e o São Paulo se enfrentam neste domingo, dia 2, às 20h30 (de Brasília), em São Januário. Mais do que uma partida importante nesta reta final do Campeonato Brasileiro, tem um peso importante: o reencontro de Fernando Diniz com o Tricolor e antigos atletas.

Diniz foi demitido em 2021 após perder a liderança do Campeonato Brasileiro onde esteve em vantagem por sete pontos de diferença.

Em números, de acordo com dados do Sofascore, foram 15 jogos do técnico contra o Tricolor desde então. O treinador soma 7 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Além disso, as equipes de Diniz marcaram 25 gols e sofreram 24, em um histórico equilibrado.

Mas além das estatísticas, os encontros com o São Paulo também relembram antigos "pupilos" de Fernando Diniz. No elenco atual, são três: Luciano, Luan e Arboleda.

Luciano e Diniz

Luciano estará suspenso e será desfalque. Mesmo assim, do elenco, foi um dos jogadores que mais teve história com Fernando Diniz. Inclusive, neste ano, chegaram a surgir hipóteses sobre um possível interesse do Cruzmaltino em cima do camisa 10 - e justamente pela boa relação dos dois.

De altos e baixos, a boa relação chegou a passar por alguns "dramas". Em maio de 2024, quando ainda técnico do Fluminense, discutiu com o camisa 10 do São Paulo em jogo que aconteceu no Morumbis.

Pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, a briga aconteceu aos 49 minutos do primeiro tempo. Manoel estava com a bola, deixou de lado e foi receber um atendimento médico pontual. Luciano pegou a bola de outro gandula para cobrar um lateral. A atitude estressou Diniz.

Na discussão, chegou a dizer que "você acabou para mim" para Luciano. O clima esquentou e acabou em expulsão. Diniz chegou a explicar o que aconteceu entre os dois e o assunto foi visto como resolvido. Inclusive, em todos os encontros, os dois se abraçam. Neste domingo (2), só não acontecerá o reencontro por conta da suspensão - e isso vira um problema para Hernán Crespo.

Arboleda e Diniz

Arboleda é o jogador mais antigo do elenco do São Paulo. Na passagem de Fernando Diniz, o zagueiro já era um nome de confiança. Inclusive, sempre demonstrou ter uma relação boa e de amizade com o técnico. Quando atuavam juntos, em momentos complicados, Arboleda sempre falava sobre conselhos e desabafos que tinha com o treinador.

Em 2020, vazou nas redes sociais uma imagem de Arboleda vestindo uma camisa do Palmeiras, um dos maiores rivais do Tricolor Paulista. Após o equatoriano ser alvo de fortes críticas da torcida, o treinador do Vasco saiu em defesa do zagueiro.

- Não é uma forma [dele se redimir com a torcida do São Paulo]. É a única forma que ele tem. Ele mostrou hoje como está comprometido com a camisa do São Paulo. Já falei outras vezes que ele errou e ele tem de conquisstar de volta a confiança da torcida. A maneira de corrigir o erro é essa. Ele fez um jogo fantástico, talvez tenha sido o melhor jogador do nosso time - disse Fernando Diniz na época.

Em 6 jogos contra times de Diniz, Arboleda registrou 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, com 1 gol marcado e 2 cartões amarelos.

Luan e Diniz

Na época com apenas 21 anos, Luan conquistou Fernando Diniz no São Paulo. Com o técnico, começou a ganhar mais espaço e, inclusive, se firmou como titular em um determinado período.

O atleta se adaptou ao sistema que o treinador gostava de trabalhar no Tricolor. Um meia com características mais defensivas e bons passes, o que conversava diretamente com o que a comissão de Diniz costumava propor.

Cria de Cotia, no momento trata uma lesão no adutor e tenta conquistar seu espaço de novo no São Paulo, após ser afastado no começo do ano e voltar a ser relacionado por Hernán Crespo. Por conta da situação médica, ainda existe uma certa dúvida se o reencontro acontecerá.