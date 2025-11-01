São Januário passa por melhorias no gramado para o duelo entre Vasco e São Paulo

O estádio de São Januário, casa do Vasco, está recebendo cuidados especiais para a partida contra o São Paulo, neste domingo (2), às 20h30 (de Brasília), em São Januário. O clube aproveitou o período em que não jogou no seu campo para realizar intervenções que visam melhorar a aparência e a qualidade do gramado.

O último jogo do Vasco em São Januário foi no dia 5 de outubro, quando a equipe venceu o Vitória por 4 a 3. Desde então, a manutenção do campo foi intensificada pela empresa Green Leaf, responsável por aplicar técnicas que minimizam os efeitos estéticos das mutações naturais da grama e, ao mesmo tempo, aumentam a segurança e a jogabilidade do estádio.

Vale destacar que o gramado de São Januário possui mais de uma década e, ao longo dos anos, sofreu alterações naturais em sua tonalidade. Essas mudanças geram pequenas "manchas" visuais, mas não comprometem a performance nem a segurança dos atletas.

Apesar das intervenções recentes, ainda é possível notar algumas manchas no gramado, especialmente em áreas mais desgastadas. Os esforços realizados têm como principal objetivo melhorar a estética do campo, mantendo as condições ideais para as partidas que virão.

Gramado de São Januário (Foto: Reprodução/Instagram)

O duelo entre Vasco e São Paulo promete ser um dos grandes destaques da rodada. As equipes chegam muito próximas na tabela, com o Gigante da Colina levando vantagem mínima de um ponto sobre o Tricolor. A partida ganha contornos decisivos na briga por uma vaga na Copa Libertadores, tornando o confronto direto ainda mais importante para as pretensões de ambos os clubes.

