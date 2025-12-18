O empate por 0 a 0 do Vasco com o Corinthians na Neo Química Arena, na última quarta-feira (17), contrariou o histórico do confronto entre as duas equipes no estádio. Em nove partidas entre os rivais na casa corintiana, o Cruz-Maltino jamais venceu, e o resultado mais recente foi apenas o segundo empate.

Desta forma, são sete derrotas e dois empates do Gigante na arena. A outra igualdade aconteceu pelo Brasileirão de 2020, já em fevereiro de 2021, com outro 0 a 0 em uma Itaquera ainda sem público por conta da pandemia.

Todos os jogos entre Corinthians e Vasco na Neo Química Arena

COR 3 x 0 VAS (Brasileirão 2015)

COR 1 x 0 VAS (Brasileirão 2017)

COR 1 x 0 VAS (Brasileirão 2018)

COR 1 x 0 VAS (Brasileirão 2019)

COR 0 x 0 VAS (Brasileirão 2020)

COR 3 x 1 VAS (Brasileirão 2023)

COR 3 x 1 VAS (Brasileirão 2024)

COR 3 x 0 VAS (Brasileirão 2025)

COR0 x 0 VAS (Final da Copa do Brasil 2025)

No duelo mais importante entre as equipes na Neo Química Arena até aqui, contudo, os cariocas saíram com resultado positivo, apesar de não terem conquistado a vitória. Com o 0 a 0 na ida, o Cruz-Maltino precisa apenas de uma vitória simples em casa, com prováveis 70 mil torcedores no Maracanã. Além disso, o histórico da Copa do Brasil mostra que o mandante do jogo de volta que não perde na ida leva vantagem.

Vasco e Corinthians voltam a se enfrentar no próximo domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã, no jogo decisivo da Copa do Brasil. Uma vitória simples dá o título para qualquer um dos times; em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis.

